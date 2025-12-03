Рейтинг@Mail.ru
Таиланд снял запрет на продажу алкоголя c 14:00 до 17:00 - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 03.12.2025 (обновлено: 15:23 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/tailand-2059532359.html
Таиланд снял запрет на продажу алкоголя c 14:00 до 17:00
Таиланд снял запрет на продажу алкоголя c 14:00 до 17:00 - РИА Новости, 03.12.2025
Таиланд снял запрет на продажу алкоголя c 14:00 до 17:00
Власти Таиланда отменили запрет на продажу алкоголя в лицензированных магазинах, заведениях общественного питания и барах между 14.00 и 17.00, действовавший... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T15:21:00+03:00
2025-12-03T15:23:00+03:00
таиланд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49724/69/497246984_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_0edf72937e683a41be4ce571160d75f0.jpg
https://ria.ru/20251128/alkogol-2058524455.html
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49724/69/497246984_57:0:944:665_1920x0_80_0_0_a59c22611aa8ea3590fea0fe80a5cf79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, в мире
Таиланд, В мире
Таиланд снял запрет на продажу алкоголя c 14:00 до 17:00

Таиланд снял действовавший 50 лет запрет на продажу алкоголя c 14:00 и 17:00

© РИА Новости / Наташа ПоповаАлкогольные напитки
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Наташа Попова
Алкогольные напитки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 3 дек – РИА Новости. Власти Таиланда отменили запрет на продажу алкоголя в лицензированных магазинах, заведениях общественного питания и барах между 14.00 и 17.00, действовавший более 50 лет.
Правительственное объявление об этом, подписанное министром здравоохранения Таиланда Паттханой Пхромпхатом опубликовано в Royal Government Gazette, специальном издании для публикации новых указов, законов и подзаконных актов.
"Часы продажи алкоголя и алкогольной продукции настоящим устанавливаются с 11.00 до 00.00 часов. Новый порядок продажи алкоголя и алкогольной продукции вступает в силу 3 декабря 2025 года", - говорится в объявлении.
В документе также сказано, что клиентам заведений общепита и баров, которые купили алкогольные напитки до 00.00 для употребления в заведении, предоставляется время до 01.00, чтобы их допить. Запрещается пить алкогольные напитки в общественных местах с 00.00, а в лицензированных для продажи алкоголя заведениях общепита и барах – с 01.00.
Новый режим продажи алкоголя вводится экспериментально на 180 дней, говорится в документе. Вводить ли его на постоянной основе, решат по окончании этого периода, проанализировав доклады комитетов по контролю за алкогольной продукцией местных администраций, которые направят кабинету министров в конце 180-дневного периода.
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Вологодской области введут новые ограничения на продажу алкоголя
28 ноября, 22:18
 
ТаиландВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала