Таиланд снял запрет на продажу алкоголя c 14:00 до 17:00

БАНГКОК, 3 дек – РИА Новости. Власти Таиланда отменили запрет на продажу алкоголя в лицензированных магазинах, заведениях общественного питания и барах между 14.00 и 17.00, действовавший более 50 лет.

Правительственное объявление об этом, подписанное министром здравоохранения Таиланда Паттханой Пхромпхатом опубликовано в Royal Government Gazette , специальном издании для публикации новых указов, законов и подзаконных актов.

"Часы продажи алкоголя и алкогольной продукции настоящим устанавливаются с 11.00 до 00.00 часов. Новый порядок продажи алкоголя и алкогольной продукции вступает в силу 3 декабря 2025 года", - говорится в объявлении.

В документе также сказано, что клиентам заведений общепита и баров, которые купили алкогольные напитки до 00.00 для употребления в заведении, предоставляется время до 01.00, чтобы их допить. Запрещается пить алкогольные напитки в общественных местах с 00.00, а в лицензированных для продажи алкоголя заведениях общепита и барах – с 01.00.