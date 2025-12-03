https://ria.ru/20251203/tailand-2059532359.html
Таиланд снял запрет на продажу алкоголя c 14:00 до 17:00
Таиланд снял запрет на продажу алкоголя c 14:00 до 17:00 - РИА Новости, 03.12.2025
Таиланд снял запрет на продажу алкоголя c 14:00 до 17:00
Власти Таиланда отменили запрет на продажу алкоголя в лицензированных магазинах, заведениях общественного питания и барах между 14.00 и 17.00, действовавший... РИА Новости, 03.12.2025
БАНГКОК, 3 дек – РИА Новости. Власти Таиланда отменили запрет на продажу алкоголя в лицензированных магазинах, заведениях общественного питания и барах между 14.00 и 17.00, действовавший более 50 лет.
Правительственное объявление об этом, подписанное министром здравоохранения Таиланда
Паттханой Пхромпхатом опубликовано в Royal Government Gazette
, специальном издании для публикации новых указов, законов и подзаконных актов.
"Часы продажи алкоголя и алкогольной продукции настоящим устанавливаются с 11.00 до 00.00 часов. Новый порядок продажи алкоголя и алкогольной продукции вступает в силу 3 декабря 2025 года", - говорится в объявлении.
В документе также сказано, что клиентам заведений общепита и баров, которые купили алкогольные напитки до 00.00 для употребления в заведении, предоставляется время до 01.00, чтобы их допить. Запрещается пить алкогольные напитки в общественных местах с 00.00, а в лицензированных для продажи алкоголя заведениях общепита и барах – с 01.00.
Новый режим продажи алкоголя вводится экспериментально на 180 дней, говорится в документе. Вводить ли его на постоянной основе, решат по окончании этого периода, проанализировав доклады комитетов по контролю за алкогольной продукцией местных администраций, которые направят кабинету министров в конце 180-дневного периода.