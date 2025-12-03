СМИ: в Таиланде арестовали россиян за игру в покер

"По информации правоохранительных органов, за покерным столом полиция обнаружила шестерых граждан России, румына, израильца, немца и британца", — говорится в публикации.

Отмечается, что нелегальную игру организовал 36-летний россиянин по имени Антон. Полиция изъяла необходимое для игры в покер оборудование, также 134 950 тайских батов (примерно 328 823 рубля).