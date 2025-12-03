Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Таиланде арестовали россиян за игру в покер
03.12.2025
12:20 03.12.2025
СМИ: в Таиланде арестовали россиян за игру в покер
На острове Пханган таиландская полиция задержала шестерых россиян за незаконную игру в покер, сообщает газета Khaosod. РИА Новости, 03.12.2025
СМИ: в Таиланде арестовали россиян за игру в покер

Покерный стол
Покерный стол. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На острове Пханган таиландская полиция задержала шестерых россиян за незаконную игру в покер, сообщает газета Khaosod.
"По информации правоохранительных органов, за покерным столом полиция обнаружила шестерых граждан России, румына, израильца, немца и британца", — говорится в публикации.
Отмечается, что нелегальную игру организовал 36-летний россиянин по имени Антон. Полиция изъяла необходимое для игры в покер оборудование, также 134 950 тайских батов (примерно 328 823 рубля).
Задержанным грозит наказание за участие в азартных играх.
