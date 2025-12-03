https://ria.ru/20251203/svo-2059624293.html
В Раде сообщили, что Украина не сможет содержать ВСУ после урегулирования
В Раде сообщили, что Украина не сможет содержать ВСУ после урегулирования
В Раде сообщили, что Украина не сможет содержать ВСУ после урегулирования
Депутат Верховной рады Федор Вениславский признал, что численность ВСУ после урегулирования конфликта на Украине может быть сокращена, поскольку в бюджете вряд...
В Раде сообщили, что Украина не сможет содержать ВСУ после урегулирования
Вениславский: Украина не сможет содержать миллионную армию после урегулирования
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Федор Вениславский признал, что численность ВСУ после урегулирования конфликта на Украине может быть сокращена, поскольку в бюджете вряд ли будут деньги на содержание миллионной армии.
"Еще один чувствительный момент - сокращение численности ВСУ... Но надо понимать, что миллионную армию, которую мы имеем…, маловероятно, что после прекращения боевых действий, после мира, украинский бюджет позволит себе иметь именно такую численность вооруженных сил", - сказал Вениславский в интервью украинскому изданию "Апостроф".