В Раде сообщили, что Украина не сможет содержать ВСУ после урегулирования - РИА Новости, 03.12.2025
20:01 03.12.2025 (обновлено: 21:07 03.12.2025)
В Раде сообщили, что Украина не сможет содержать ВСУ после урегулирования
в мире
украина
федор вениславский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
в мире, украина, федор вениславский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Федор Вениславский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде сообщили, что Украина не сможет содержать ВСУ после урегулирования

Вениславский: Украина не сможет содержать миллионную армию после урегулирования

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Федор Вениславский признал, что численность ВСУ после урегулирования конфликта на Украине может быть сокращена, поскольку в бюджете вряд ли будут деньги на содержание миллионной армии.
"Еще один чувствительный момент - сокращение численности ВСУ... Но надо понимать, что миллионную армию, которую мы имеем…, маловероятно, что после прекращения боевых действий, после мира, украинский бюджет позволит себе иметь именно такую численность вооруженных сил", - сказал Вениславский в интервью украинскому изданию "Апостроф".
