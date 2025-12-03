Рейтинг@Mail.ru
На базе добровольцев "Барс-Курск" создадут отряд беспилотных систем - РИА Новости, 03.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 03.12.2025
На базе добровольцев "Барс-Курск" создадут отряд беспилотных систем
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
общество
безопасность, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Общество
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный запускает БПЛА
Российский военный запускает БПЛА - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военный запускает БПЛА. Архивное фото
КУРСК, 3 дек – РИА Новости. Новый отряд беспилотных систем создается на базе добровольческой бригады "Барс-Курск" для противодействия БПЛА противника, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Безопасность — первостепенная задача для Курской области. В регионе на базе добровольческой бригады "Барс-Курск" создаётся новый отряд беспилотных систем. Он будет специализироваться на испытаниях и внедрении новейших систем борьбы с БПЛА, систем связи, РЭБ, РЭР, робототехники, систем разминирования и программных комплексов ситуационной осведомленности, а также будет отвечать за противодействие БПЛА противника", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что подразделение имеет особое значение, так как ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать регион.
"Главный партнёр в этой работе — "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ), соглашение о сотрудничестве мы подписывали во время ПМЭФ-2025. Центр сейчас занимается формированием высокотехнологичного подразделения в составе наших "барсов", которое будет на практике разрабатывать и применять самые современные технологии на передовой. Главные задачи, стоящие перед подразделением, — разведка, отражение атак БПЛА противника, восстановление систем связи, радиоэлектронная борьба и разминирование", – добавил губернатор.
Хинштейн отметил, что Курская область выбрана "пилотом", где разрабатывается механизм взаимодействия между разными ведомствами, чтобы ещё эффективнее отражать атаки противника.
"То, что такой отряд создаётся на курской земле, доказывает всю серьёзность нашего подхода к обеспечению безопасности региона... За Курской областью сегодня вся страна, и мы будем делать всё, чтобы защитить наших людей", – сообщил глава региона.
СМИ рассказали, что произошло с ВСУ после потери Красноармейска
Вчера, 16:59
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
