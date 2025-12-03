https://ria.ru/20251203/svo-2059570655.html
На базе добровольцев "Барс-Курск" создадут отряд беспилотных систем
На базе добровольцев "Барс-Курск" создадут отряд беспилотных систем - РИА Новости, 03.12.2025
На базе добровольцев "Барс-Курск" создадут отряд беспилотных систем
Новый отряд беспилотных систем создается на базе добровольческой бригады "Барс-Курск" для противодействия БПЛА противника, сообщил губернатор Курской области... РИА Новости, 03.12.2025
КУРСК, 3 дек – РИА Новости. Новый отряд беспилотных систем создается на базе добровольческой бригады "Барс-Курск" для противодействия БПЛА противника, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Безопасность — первостепенная задача для Курской области
. В регионе на базе добровольческой бригады "Барс-Курск" создаётся новый отряд беспилотных систем. Он будет специализироваться на испытаниях и внедрении новейших систем борьбы с БПЛА, систем связи, РЭБ, РЭР, робототехники, систем разминирования и программных комплексов ситуационной осведомленности, а также будет отвечать за противодействие БПЛА противника", – сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале.
Он добавил, что подразделение имеет особое значение, так как ВСУ
ежедневно предпринимают попытки атаковать регион.
"Главный партнёр в этой работе — "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ), соглашение о сотрудничестве мы подписывали во время ПМЭФ-2025. Центр сейчас занимается формированием высокотехнологичного подразделения в составе наших "барсов", которое будет на практике разрабатывать и применять самые современные технологии на передовой. Главные задачи, стоящие перед подразделением, — разведка, отражение атак БПЛА противника, восстановление систем связи, радиоэлектронная борьба и разминирование", – добавил губернатор.
Хинштейн отметил, что Курская область выбрана "пилотом", где разрабатывается механизм взаимодействия между разными ведомствами, чтобы ещё эффективнее отражать атаки противника.
"То, что такой отряд создаётся на курской земле, доказывает всю серьёзность нашего подхода к обеспечению безопасности региона... За Курской областью сегодня вся страна, и мы будем делать всё, чтобы защитить наших людей", – сообщил глава региона.