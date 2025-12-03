На базе добровольцев "Барс-Курск" создадут отряд беспилотных систем

КУРСК, 3 дек – РИА Новости. Новый отряд беспилотных систем создается на базе добровольческой бригады "Барс-Курск" для противодействия БПЛА противника, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Безопасность — первостепенная задача для Курской области . В регионе на базе добровольческой бригады "Барс-Курск" создаётся новый отряд беспилотных систем. Он будет специализироваться на испытаниях и внедрении новейших систем борьбы с БПЛА, систем связи, РЭБ, РЭР, робототехники, систем разминирования и программных комплексов ситуационной осведомленности, а также будет отвечать за противодействие БПЛА противника", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подразделение имеет особое значение, так как ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать регион.

"Главный партнёр в этой работе — "Центр беспилотных систем и технологий" (ЦБСТ), соглашение о сотрудничестве мы подписывали во время ПМЭФ-2025. Центр сейчас занимается формированием высокотехнологичного подразделения в составе наших "барсов", которое будет на практике разрабатывать и применять самые современные технологии на передовой. Главные задачи, стоящие перед подразделением, — разведка, отражение атак БПЛА противника, восстановление систем связи, радиоэлектронная борьба и разминирование", – добавил губернатор.

Хинштейн отметил, что Курская область выбрана "пилотом", где разрабатывается механизм взаимодействия между разными ведомствами, чтобы ещё эффективнее отражать атаки противника.