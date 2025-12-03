https://ria.ru/20251203/svo-2059530981.html
Путин рассказал, сколько волонтеров подключились к поддержке участников СВО
Путин рассказал, сколько волонтеров подключились к поддержке участников СВО - РИА Новости, 03.12.2025
Путин рассказал, сколько волонтеров подключились к поддержке участников СВО
Более 600 тысяч волонтеров подключились к работе по поддержке участников СВО и их семей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.12.2025
Путин рассказал, сколько волонтеров подключились к поддержке участников СВО
Более 600 тысяч волонтеров подключились к поддержке бойцов СВО и их семей