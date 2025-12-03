Рейтинг@Mail.ru
15:18 03.12.2025
Путин рассказал, сколько волонтеров подключились к поддержке участников СВО
Более 600 тысяч волонтеров подключились к работе по поддержке участников СВО и их семей, заявил президент России Владимир Путин.
владимир путин
Путин рассказал, сколько волонтеров подключились к поддержке участников СВО

Более 600 тысяч волонтеров подключились к поддержке бойцов СВО и их семей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 600 тысяч волонтеров подключились к работе по поддержке участников СВО и их семей, заявил президент России Владимир Путин.
"Когда началась специальная военная операция, 630 тысяч человек (волонтеров - ред.) включились в работу по поддержке наших ребят, героев СВО и членов их семей", - сказал Путин.
Российский лидер в среду прибыл на международный форум гражданского участия "Мы вместе", который проходит в национальном центре "Россия". Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству в России. В этом году событие объединило около 20 тысяч участников изо всех регионов России и 47 зарубежных стран.
Путин вручил награду Анне Плужниковой в номинации Волонтер года - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Путин наградил волонтера года Анну Плужникову
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
