Володин призвал депутатов поддержать семьи участников СВО

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Депутаты Госдумы должны поддержать семьи участников СВО и сделать все, чтобы вернувшиеся военнослужащие могли реализовать себя в мирной жизни, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

Председатель ГД подчеркнул, что принятые решения, направленные на поддержку участников СВО и их семей, отвечают запросу общества на получение профессий и знаний.