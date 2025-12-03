Рейтинг@Mail.ru
13:49 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/svo-2059502886.html
В Ростовской области организовали сбор гумпомощи для раненых бойцов СВО
В Ростовской области организовали сбор гумпомощи для раненых бойцов СВО
Сбор гуманитарной помощи для бойцов спецоперации, проходящих лечение в госпитале, был организован в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:49:00+03:00
2025-12-03T13:49:00+03:00
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для бойцов спецоперации, проходящих лечение в госпитале, был организован в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.
В релизе сообщается, что сбор гумпомощи раненым бойцам организован по инициативе депутата регионального заксобрания, участника СВО Дмитрия Суворова. К инициативе присоединились учебные заведения города Шахты, представители местного бизнеса.
"Участники акции собрали все необходимое для раненых военнослужащих: теплые вещи, сладости, средства индивидуального ухода и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.
Помощь раненым бойцам доставили заместитель атамана Шахтинского городского казачьего общества (ШГКО) "Александр-Грушевский" Роман Плеханов и волонтеры, уточнили в пресс-службе заксобрания Ростовской области.
Жительницы села Красный Чикой Забайкальского края готовят супы для бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Жители Забайкалья отправили более 120 тыс порций супов землякам в зону СВО
Надежные людиШахтыРостовская область
 
 
