В Ростовской области организовали сбор гумпомощи для раненых бойцов СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для бойцов спецоперации, проходящих лечение в госпитале, был организован в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

В релизе сообщается, что сбор гумпомощи раненым бойцам организован по инициативе депутата регионального заксобрания, участника СВО Дмитрия Суворова. К инициативе присоединились учебные заведения города Шахты, представители местного бизнеса.

"Участники акции собрали все необходимое для раненых военнослужащих: теплые вещи, сладости, средства индивидуального ухода и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.