В Ростовской области организовали сбор гумпомощи для раненых бойцов СВО
В Ростовской области организовали сбор гумпомощи для раненых бойцов СВО - РИА Новости, 03.12.2025
В Ростовской области организовали сбор гумпомощи для раненых бойцов СВО
Сбор гуманитарной помощи для бойцов спецоперации, проходящих лечение в госпитале, был организован в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.12.2025
В Ростовской области организовали сбор гумпомощи для раненых бойцов СВО
В Шахтах организовали сбор гумпомощи для раненых бойцов СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для бойцов спецоперации, проходящих лечение в госпитале, был организован в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.
В релизе сообщается, что сбор гумпомощи раненым бойцам организован по инициативе депутата регионального заксобрания, участника СВО Дмитрия Суворова. К инициативе присоединились учебные заведения города Шахты, представители местного бизнеса.
"Участники акции собрали все необходимое для раненых военнослужащих: теплые вещи, сладости, средства индивидуального ухода и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.
Помощь раненым бойцам доставили заместитель атамана Шахтинского городского казачьего общества (ШГКО) "Александр-Грушевский" Роман Плеханов и волонтеры, уточнили в пресс-службе заксобрания Ростовской области.