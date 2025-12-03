https://ria.ru/20251203/svo-2059471212.html
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 03.12.2025
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ и две боевые бронемашины, сообщило в среду...
специальная военная операция на украине
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действия войск "Юга"