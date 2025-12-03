Рейтинг@Mail.ru
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 03.12.2025
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 03.12.2025
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ и две боевые бронемашины, сообщило в среду... РИА Новости, 03.12.2025
безопасность, россия, северск, вооруженные силы украины, краматорск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Северск, Вооруженные силы Украины, Краматорск
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 140 боевиков в зоне действия войск "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 140 военнослужащих ВСУ и две боевые бронемашины, сообщило в среду Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Бересток, Дружковка, Степановка, Карповка и Константиновка Донецкой Народной Республики, добавили в МО РФ.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСеверскВооруженные силы УкраиныКраматорск
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
