Жители Забайкалья отправили более 120 тыс порций супов землякам в зону СВО
Жители Забайкалья отправили более 120 тыс порций супов землякам в зону СВО - РИА Новости, 03.12.2025
Жители Забайкалья отправили более 120 тыс порций супов землякам в зону СВО
Жители села Красный Чикой Забайкальского края отправили более 120 тысяч разнообразных первых блюд землякам в зону спецоперации, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:24:00+03:00
2025-12-03T13:24:00+03:00
2025-12-03T13:30:00+03:00
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059498734_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f8fe0cbc77493428c8f82e86a54035ad.jpg
Жители Забайкалья отправили более 120 тыс порций супов землякам в зону СВО
Жители села Красный Чикой отправили более 120 тысяч супов в зону СВО
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Жители села Красный Чикой Забайкальского края отправили более 120 тысяч разнообразных первых блюд землякам в зону спецоперации, сообщил губернатор Александр Осипов.
"Более 120 тысяч порций супов отправили красночикойские волонтёры на фронт. И в этот раз к новому году подготовили очередные 6200 порций", - написал Осипов в своём Тelegram-канале.
По словам губернатора, забайкалки постарались разнообразить меню, чтобы получились блюда на любой вкус.
"Землячки приготовили любимые блюда: щи, рассольник, борщ и каши. Благодарю всех забайкальцев, одной семьёй помогающих нашим воинам", - отметил глава Забайкалья.