13:24 03.12.2025 (обновлено: 13:30 03.12.2025)
Жители Забайкалья отправили более 120 тыс порций супов землякам в зону СВО
общество, забайкальский край, александр осипов
Надежные люди, Общество, Забайкальский край, Александр Осипов
© Фото : пресс-служба губернатора Забайкальского краяЖительницы села Красный Чикой Забайкальского края готовят супы для бойцов в зоне спецоперации
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Жители села Красный Чикой Забайкальского края отправили более 120 тысяч разнообразных первых блюд землякам в зону спецоперации, сообщил губернатор Александр Осипов.
"Более 120 тысяч порций супов отправили красночикойские волонтёры на фронт. И в этот раз к новому году подготовили очередные 6200 порций", - написал Осипов в своём Тelegram-канале.
По словам губернатора, забайкалки постарались разнообразить меню, чтобы получились блюда на любой вкус.
"Землячки приготовили любимые блюда: щи, рассольник, борщ и каши. Благодарю всех забайкальцев, одной семьёй помогающих нашим воинам", - отметил глава Забайкалья.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Белгородскую область отправилась фура с гумпомощью, сообщила Москалькова
2 декабря, 16:42
 
Надежные людиОбществоЗабайкальский крайАлександр Осипов
 
 
Заголовок открываемого материала