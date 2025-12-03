Суд в Москве отклонил иск сервиса доставки Exmail к "Авито"

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск красноярского ООО "Группа компаний "Иксмэил" (бренд Exmail), головной компании федеральной сети доставки, к интернет-ритейлеру "Авито" о взыскании убытков, причиненных, по мнению истца, расторжением договора между компаниями, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск был подан в январе. В нем Exmail потребовал признать незаконным расторжение ответчиком в 2024 году договора, по которому он оказывал " Авито " услуги доставки товаров через сеть своих пунктов выдачи заказов, и взыскать с него убытки в виде упущенной выгоды. Изначально размер убытков истец оценивал в 1,1 миллиарда рублей, но впоследствии несколько раз увеличивал сумму иска.

В итоге истец стал требовать не только упущенную выгоду, но и убытки, равные стоимости своего бизнеса, который вследствие разрыва договорных отношений с "Авито" оказался в банкротстве. Эту часть убытков истец оценил в сумму более 14,6 миллиарда рублей. Как пояснил представитель истца, оценка проведена экспертом на основе анализа сделок по продаже сопоставимых бизнесов на логистическом рынке. Новая сумма иска превышала 18 миллиардов рублей.

Представитель ответчика заявил в суде, что это не был односторонний отказ от договора, хотя его условиями такой отказ предусматривался. Стороны пришли к соглашению о расторжении, "Авито" сделало это максимально цивилизованно, сказал юрист. Причиной же расторжения, по его словам, стали жалобы на качество услуг доставки. Истец не должен был рассчитывать, что будет работать с "Авито" вечно, добавил ответчик.

Как заявил истец, стороны договаривались, что будет "плавный переход", но договоренности не были выполнены. По его словам, качество доставки у Exmail было "кратно выше, чем у других сервисов". Он отметил, что из 700 пунктов выдачи заказов по всей стране, работавших по договорам с Exmail, на данный момент 120 пунктов уже заключили прямые договоры с "Авито".

Представитель временного управляющего ООО "ГК "Иксмэил", привлеченный к делу третьим лицом, заподозрил в действиях ответчика злоупотребление правом и использование доминирующего положения, он поддержал исковые требования. Арбитражный суд Красноярского края в июле по заявлению Альфа-банка ввел в отношении истца процедуру наблюдения, и управляющий провел анализ деятельности должника.