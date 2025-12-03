Рейтинг@Mail.ru
Возврат прокурору дела пилота, посадившего самолет в поле, обжаловали
21:16 03.12.2025
Возврат прокурору дела пилота, посадившего самолет в поле, обжаловали
Двое потерпевших и прокуратура обжаловали решение омского суда о возвращении прокурору дела пилота, посадившего самолёт в поле в Новосибирской области, сообщили РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
новосибирская область
убинский район
омск
сергей белов
уральские авиалинии
airbus a320
новосибирская область
убинский район
омск
происшествия, новосибирская область, убинский район, омск, сергей белов, уральские авиалинии, airbus a320
Происшествия, Новосибирская область, Убинский район, Омск, Сергей Белов, Уральские авиалинии, Airbus A320
ОМСК, 3 дек - РИА Новости. Двое потерпевших и прокуратура обжаловали решение омского суда о возвращении прокурору дела пилота, посадившего самолёт в поле в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе омских судов.
Пилот Сергей Белов принял решение об экстренной посадке пассажирского самолета Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" в поле в Убинском районе Новосибирской области в сентябре 2023 года. На борту находилось 167 человек, пять обратились за медицинской помощью. Было возбуждено уголовное дело. 19 ноября Центральный районный суд Омска по итогам предварительного заседания принял решение вернуть дело прокурору. Решение суда было обжаловано.
"От прокуратуры поступило апелляционное представление и две апелляционные жалобы от потерпевших. Они обжаловали решение суда", - сообщили в пресс-службе.
Основанием стало составление обвинительного заключения с нарушением требования кодекса.
Как ранее заявлял РИА Новости Сергей Белов, он считает себя невиновным и планирует доказать свою невиновность. Также, он считает, что следствие во многом велось некорректно.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
