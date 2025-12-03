https://ria.ru/20251203/sud-2059635058.html
Возврат прокурору дела пилота, посадившего самолет в поле, обжаловали
Двое потерпевших и прокуратура обжаловали решение омского суда о возвращении прокурору дела пилота, посадившего самолёт в поле в Новосибирской области, сообщили РИА Новости, 03.12.2025
ОМСК, 3 дек - РИА Новости. Двое потерпевших и прокуратура обжаловали решение омского суда о возвращении прокурору дела пилота, посадившего самолёт в поле в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе омских судов.
Пилот Сергей Белов
принял решение об экстренной посадке пассажирского самолета Airbus A32
0 авиакомпании "Уральские авиалинии
" в поле в Убинском районе Новосибирской области
в сентябре 2023 года. На борту находилось 167 человек, пять обратились за медицинской помощью. Было возбуждено уголовное дело. 19 ноября Центральный районный суд Омска
по итогам предварительного заседания принял решение вернуть дело прокурору. Решение суда было обжаловано.
"От прокуратуры поступило апелляционное представление и две апелляционные жалобы от потерпевших. Они обжаловали решение суда", - сообщили в пресс-службе.
Основанием стало составление обвинительного заключения с нарушением требования кодекса.
Как ранее заявлял РИА Новости Сергей Белов, он считает себя невиновным и планирует доказать свою невиновность. Также, он считает, что следствие во многом велось некорректно.