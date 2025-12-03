Возврат прокурору дела пилота, посадившего самолет в поле, обжаловали

Работы по демонтажу самолета "Уральских авиалиний" Airbus А320 RA-73805, совершившего осенью 2023 года аварийную посадку в поле в Новосибирской области

ОМСК, 3 дек - РИА Новости. Двое потерпевших и прокуратура обжаловали решение омского суда о возвращении прокурору дела пилота, посадившего самолёт в поле в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе омских судов.

"От прокуратуры поступило апелляционное представление и две апелляционные жалобы от потерпевших. Они обжаловали решение суда", - сообщили в пресс-службе.

Основанием стало составление обвинительного заключения с нарушением требования кодекса.