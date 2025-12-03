Суд вынес приговор уроженцу Узбекистана, распространявшего фейки о Буче

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам уроженца Узбекистана Арслана Мирзаева, распространявшего постановочные фото и материалы о якобы преступлениях российских военных в Буче и Мариуполе, сообщает пресс-служба суда.

Мариуполе. Так, с 30 марта по 7 апреля 2022 года в Одессе Мирзаев умышленно разместил в открытом доступе в соцсети постановочные фото и тексты с ложными сведениями о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в Буче

Также в марте 2023 и июне 2024 годов подсудимый размещал в интернет-мессенджере видео со своими обращениями, в которых поддерживал идеологию терроризма.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу еще не вступил.

В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области , являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы