Экс-председателя Верховного суда посмертно наградили премией
Экс-председателя Верховного суда посмертно наградили премией - РИА Новости, 03.12.2025
Экс-председателя Верховного суда посмертно наградили премией
Бывший председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова посмертно награждена премией "Юрист года" за особый вклад в развитие государства и права, передает... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T20:10:00+03:00
2025-12-03T20:10:00+03:00
2025-12-03T20:10:00+03:00
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бывший председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова посмертно награждена премией "Юрист года" за особый вклад в развитие государства и права, передает корреспондент РИА Новости.
Подносова
посмертно награждена премией "Юрист года" за особый вклад в развитие государства и права, награда была вручена ее сыну Егору Подносову.
"Это большая честь для нашей семьи, я благодарю Ассоциацию юристов России
и всех, кто этому причастен. Вы видели фотографии на презентации, я специально попросил организаторов поставить именно их. Они отражают маму Ирину Леонидовну такой, какой она была на самом деле - постоянно с улыбкой и в любой своей деятельности она исходила из добра", - сказал сын Подносовой.
Он также пожелал всем во всех делах и помыслах исходить только из добрых намерений.
"Юрист года" - высшая юридическая премия России, учреждена в 2009 году.
Премию вручают за значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки.
В разные годы лауреатами премии становились председатель Конституционного суда Валерий Зорькин
, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
, министр юстиции РФ Константин Чуйченко
, мэр Москвы Сергей Собянин
, выдающиеся правоведы, юристы, ученые и законодатели.