Экс-председателя Верховного суда посмертно наградили премией

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бывший председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова посмертно награждена премией "Юрист года" за особый вклад в развитие государства и права, передает корреспондент РИА Новости.

Подносова посмертно награждена премией "Юрист года" за особый вклад в развитие государства и права, награда была вручена ее сыну Егору Подносову.

"Это большая честь для нашей семьи, я благодарю Ассоциацию юристов России и всех, кто этому причастен. Вы видели фотографии на презентации, я специально попросил организаторов поставить именно их. Они отражают маму Ирину Леонидовну такой, какой она была на самом деле - постоянно с улыбкой и в любой своей деятельности она исходила из добра", - сказал сын Подносовой.

Он также пожелал всем во всех делах и помыслах исходить только из добрых намерений.

"Юрист года" - высшая юридическая премия России, учреждена в 2009 году.