Экс-председателя Верховного суда посмертно наградили премией - РИА Новости, 03.12.2025
20:10 03.12.2025
Экс-председателя Верховного суда посмертно наградили премией
Экс-председателя Верховного суда посмертно наградили премией
Экс-председателя Верховного суда посмертно наградили премией
Бывший председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова посмертно награждена премией "Юрист года" за особый вклад в развитие государства и права
россия
москва
ирина подносова
валерий зорькин
александр бастрыкин
россия
москва
Новости
ru-RU
россия, москва, ирина подносова, валерий зорькин, александр бастрыкин
Россия, Москва, Ирина Подносова, Валерий Зорькин, Александр Бастрыкин
Экс-председателя Верховного суда посмертно наградили премией

РИА Новости: Ирина Подносова посмертно получила премию "Юрист года"

Ирина Подносова
Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Ирина Подносова. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бывший председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова посмертно награждена премией "Юрист года" за особый вклад в развитие государства и права, передает корреспондент РИА Новости.
Подносова посмертно награждена премией "Юрист года" за особый вклад в развитие государства и права, награда была вручена ее сыну Егору Подносову.
"Это большая честь для нашей семьи, я благодарю Ассоциацию юристов России и всех, кто этому причастен. Вы видели фотографии на презентации, я специально попросил организаторов поставить именно их. Они отражают маму Ирину Леонидовну такой, какой она была на самом деле - постоянно с улыбкой и в любой своей деятельности она исходила из добра", - сказал сын Подносовой.
Он также пожелал всем во всех делах и помыслах исходить только из добрых намерений.
"Юрист года" - высшая юридическая премия России, учреждена в 2009 году.
Премию вручают за значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, а также в развитие российской юридической науки.
В разные годы лауреатами премии становились председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, мэр Москвы Сергей Собянин, выдающиеся правоведы, юристы, ученые и законодатели.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Развитие страны зависит от открытости судебной системы, заявил Краснов
5 ноября, 11:13
 
РоссияМоскваИрина ПодносоваВалерий ЗорькинАлександр Бастрыкин
 
 
