СК хочет возбудить дела против пяти судей из Ростова-на-Дону, сообщает ВККС

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин просит согласия на возбуждение уголовных дело против пяти судей из Ростова-на-Дону, сообщает Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС).

Ранее в пресс-службе Верховного суда РФ РИА Новости сообщили про двух, судей, в повестке ВККС их число возросло до пяти.

"Рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Батальщикова Олега Викторовича по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 5 статьи 290 (2 эпизода), пунктами "а, в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в повестке.

Помимо него, отмечается в повестке, квалифколлегия рассмотрит вопрос о разрешении на возбуждение дела против судьи Советского районного суда Артура Маслова, которого планируют обвинить в вынесении заведомо неправосудного приговора и получении взятки, и против судьи этого же суда в отставке Эльмиры Пономаревой, которой грозит статья о даче взятки. Против третьей судьи этого суда Наталии Цмакаловой следствие хочет возбудить уголовное дело по пяти эпизодам получения крупных взяток.

Бывшему председателю этого суда, судье в отставке Елене Коблевой грозит дело по шести эпизодам получения крупных взяток, одной особо крупной, статье о воспрепятствовании правосудию (три эпизода), а также по факту вынесения заведомо неправосудного приговора. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ, в настоящее время Коблева является обвиняемой в рамках другого уголовного дела и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

ВККС рассмотрит все пять представлений Бастрыкина на внеочередном заседании, которое состоится 8 декабря.