Рейтинг@Mail.ru
Суд в Коми рассмотрит дело бизнесмена Зарубина 11 декабря - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/sud-2059579511.html
Суд в Коми рассмотрит дело бизнесмена Зарубина 11 декабря
Суд в Коми рассмотрит дело бизнесмена Зарубина 11 декабря - РИА Новости, 03.12.2025
Суд в Коми рассмотрит дело бизнесмена Зарубина 11 декабря
Сыктывкарский городской суд республики Коми на предварительном заседании в среду назначил на 11 декабря рассмотрение уголовного дела о многомиллиардном хищении... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:50:00+03:00
2025-12-03T17:50:00+03:00
происшествия
республика коми
россия
сыктывкар
вячеслав гайзер
владимир путин
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251125/sud-2057476804.html
https://ria.ru/20251203/sud-2059525988.html
республика коми
россия
сыктывкар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика коми, россия, сыктывкар, вячеслав гайзер, владимир путин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Происшествия, Республика Коми, Россия, Сыктывкар, Вячеслав Гайзер, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд
Суд в Коми рассмотрит дело бизнесмена Зарубина 11 декабря

Суд в Коми рассмотрит дело и хищении бизнесмена Зарубина 11 декабря

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Сыктывкарский городской суд республики Коми на предварительном заседании в среду назначил на 11 декабря рассмотрение уголовного дела о многомиллиардном хищении активов местного предприятия в отношении бизнесмена Александра Зарубина - предполагаемого соучастника осужденного по коррупционным статьям экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, сообщила пресс-служба суда.
"По итогам предварительного слушания уголовное дело в отношении Зарубина А. Л. назначено к рассмотрению в общем порядке в отсутствие подсудимого, который в ходе предварительного расследования был объявлен в международный розыск. Судебное заседание назначено на 11 декабря 2025 года с 10 часов 30 минут", – сообщается на странице Сыктывкарского горсуда в соцсети "ВКонтакте".
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Курского экс-депутата подозревают в растрате похищенных средства в Мексике
25 ноября, 17:26
В октябре Генпрокуратура сообщала об утверждении в отношении Зарубина обвинительного заключения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Отмечалось, что уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого.
По версии следствия, в 2006 году Зарубин создал организованную группу, в которую вовлек главу Коми Гайзера и других. С 2006 по 2011 годы соучастники в Сыктывкаре мошенническим путем приобрели право на 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Для этого акции были отчуждены из госсобственности и внесены в уставной капитал ООО "Метлизинг", подконтрольного Зарубину. В результате республике был причинен ущерб на 2,4 миллиарда рублей.
При этом с мая 2011 по сентябрь 2015 года полученная птицефабрикой прибыль в размере 1,45 миллиарда рублей была перечислена на расчетный счет "Метлизинга" в качестве выплаты дивидендов. Из них более 828 миллионов рублей соучастники легализовали через совершение финансовых операций и сделок с подконтрольными юридическими лицами.
Кроме того, в июле 2010 года в Сыктывкаре участники организованной группы, обманув членов совета директоров Фонда поддержки инвестиционных проектов республики Коми, похитили принадлежащие ему более 64 миллионов рублей, продав фонду 98% долей в уставном капитале контролируемого Зарубиным ООО "Сыктывкарский промкомбинат".
Зарубин скрылся от предварительного следствия за границей, в 2015 году был объявлен в международный розыск, отмечала Генпрокуратура. Ранее в отношении его соучастников вынесены обвинительные приговоры.
Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.
Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, считает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы.
В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин снял Гайзера с поста главы республики в конце 2015 года.
Тверской областной суд в сентябре 2025 года оставил без изменения решение районного суда, отказавшего в замене Гайзеру неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами, сообщали РИА Новости в суде. Срок Гайзера истекает 18 сентября 2026 года, следует из материалов на сайте Бежецкого межрайонного суда Тверской области.
Антон Иванов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Суд отменил приговор экс-мэру Белгорода Иванову
Вчера, 15:07
 
ПроисшествияРеспублика КомиРоссияСыктывкарВячеслав ГайзерВладимир ПутинГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Московский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала