Суд в Коми рассмотрит дело бизнесмена Зарубина 11 декабря

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Сыктывкарский городской суд республики Коми на предварительном заседании в среду назначил на 11 декабря рассмотрение уголовного дела о многомиллиардном хищении активов местного предприятия в отношении бизнесмена Александра Зарубина - предполагаемого соучастника осужденного по коррупционным статьям экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, сообщила пресс-служба суда.

"По итогам предварительного слушания уголовное дело в отношении Зарубина А. Л. назначено к рассмотрению в общем порядке в отсутствие подсудимого, который в ходе предварительного расследования был объявлен в международный розыск. Судебное заседание назначено на 11 декабря 2025 года с 10 часов 30 минут", – сообщается на странице Сыктывкарского горсуда в соцсети "ВКонтакте".

В октябре Генпрокуратура сообщала об утверждении в отношении Зарубина обвинительного заключения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктам "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Отмечалось, что уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого.

По версии следствия, в 2006 году Зарубин создал организованную группу, в которую вовлек главу Коми Гайзера и других. С 2006 по 2011 годы соучастники в Сыктывкаре мошенническим путем приобрели право на 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Для этого акции были отчуждены из госсобственности и внесены в уставной капитал ООО "Метлизинг", подконтрольного Зарубину. В результате республике был причинен ущерб на 2,4 миллиарда рублей.

При этом с мая 2011 по сентябрь 2015 года полученная птицефабрикой прибыль в размере 1,45 миллиарда рублей была перечислена на расчетный счет "Метлизинга" в качестве выплаты дивидендов. Из них более 828 миллионов рублей соучастники легализовали через совершение финансовых операций и сделок с подконтрольными юридическими лицами.

Кроме того, в июле 2010 года в Сыктывкаре участники организованной группы, обманув членов совета директоров Фонда поддержки инвестиционных проектов республики Коми, похитили принадлежащие ему более 64 миллионов рублей, продав фонду 98% долей в уставном капитале контролируемого Зарубиным ООО "Сыктывкарский промкомбинат".

Зарубин скрылся от предварительного следствия за границей, в 2015 году был объявлен в международный розыск, отмечала Генпрокуратура. Ранее в отношении его соучастников вынесены обвинительные приговоры.

Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.

Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, считает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы.

В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин снял Гайзера с поста главы республики в конце 2015 года.