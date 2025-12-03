Рейтинг@Mail.ru
Суд добавил Акунину* заочный срок
17:15 03.12.2025 (обновлено: 17:16 03.12.2025)
Суд добавил Акунину* заочный срок
Суд добавил Акунину* заочный срок - РИА Новости, 03.12.2025
Суд добавил Акунину* заочный срок
Судья мирового участка в Москве заочно приговорила к одному году колонии писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иноагентом) по делу об... РИА Новости, 03.12.2025
россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Суд добавил Акунину* заочный срок

Суд добавил Акунину заочный срок, теперь он составляет 15 лет

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Судья мирового участка в Москве заочно приговорила к одному году колонии писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, его срок в РФ увеличился до 15 лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Чхартишвили* наказание в виде лишения свободы на срок один год. Путем полного присоединения наказания окончательно назначить Чхартишвили* наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет", - огласила приговор судья Анна Логуа.
По данным столичной прокуратуры, Чхартишвили*, будучи дважды за год привлеченным к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, с февраля по август "разместил в социальной сети на подконтрольном ему канале не менее 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произведены и (или) распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента".
В этой связи в отношении писателя было возбуждено дело о нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства.
Ранее Чхартишвили* был заочно приговорен в России к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима. Он был признан виновным по статьям о содействии террористической деятельности, о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности, а также об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также признан иноагентом
Россия, Москва
 
 
