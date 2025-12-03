Рейтинг@Mail.ru
Воронежский суд добавил срок американцу Гилману
17:11 03.12.2025 (обновлено: 18:11 03.12.2025)
Воронежский суд добавил срок американцу Гилману
Воронежский суд добавил срок американцу Гилману - РИА Новости, 03.12.2025
Воронежский суд добавил срок американцу Гилману
Центральный районный суд Воронежа приговорил американца Роберта Гилмана к ещё двум годам строгого режима по двум эпизодам нападения на сотрудников ФСИН,... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
воронеж
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
воронежский областной суд
происшествия, воронеж, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), воронежский областной суд
Происшествия, Воронеж, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Воронежский областной суд
Воронежский суд добавил срок американцу Гилману

Суд добавил срок американцу Гилману за нападение на сотрудников ФСИН

Гражданин США Роберт Гилман, в отношении которого возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции, на заседании в Центральном районном суде Воронежа. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа приговорил американца Роберта Гилмана к ещё двум годам строгого режима по двум эпизодам нападения на сотрудников ФСИН, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Бражникова
"Два года ему добавили к его восьми годам (строгого режима - ред.), получилось всего 10. Два эпизода", — сообщила Бражникова.
При этом в Центральном районном суде рассматривается ещё одно уголовное дело по аналогичному правонарушению. В пресс-службе суда уточнили, что следующее заседание пройдёт 25 декабря 2025 года.
Центральный районный суд Воронежа в октябре 2024 года приговорил Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат осужденного подала апелляцию, считая наказание слишком суровым. Рассматривая ее, Воронежский областной суд в апреле ужесточил наказание до 8 лет и месяца в колонии строгого режима.
Новое дело касается двух эпизодов применения насилия Гилманом в отношении сотрудника ФСИН. Американец обвиняется по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение неопасного для жизни или здоровья насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы или места содержания под стражей).
Райан О'Лири* - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Суд заочно вынес приговор американскому наемнику О'Лири*
20 августа, 17:55
 
