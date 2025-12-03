Воронежский суд добавил срок американцу Гилману

Гражданин США Роберт Гилман, в отношении которого возбуждено уголовное дело о применении насилия к сотруднику полиции, на заседании в Центральном районном суде Воронежа. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 3 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа приговорил американца Роберта Гилмана к ещё двум годам строгого режима по двум эпизодам нападения на сотрудников ФСИН, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Бражникова

"Два года ему добавили к его восьми годам (строгого режима - ред.), получилось всего 10. Два эпизода", — сообщила Бражникова.

При этом в Центральном районном суде рассматривается ещё одно уголовное дело по аналогичному правонарушению. В пресс-службе суда уточнили, что следующее заседание пройдёт 25 декабря 2025 года.

Центральный районный суд Воронежа в октябре 2024 года приговорил Гилмана, который неоднократно применял силу против российских правоохранителей, к семи годам и одному месяцу лишения свободы. Адвокат осужденного подала апелляцию, считая наказание слишком суровым. Рассматривая ее, Воронежский областной суд в апреле ужесточил наказание до 8 лет и месяца в колонии строгого режима.