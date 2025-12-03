Боевику "Азова*" вынесли приговор за убийство жителя Мариуполя

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Боевик националистического полка "Азов*" Севастьян Заикин приговорен к 22 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе в марте 2022 года, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Обвинительный приговор в отношении военнослужащего запрещенного в РФ отряда специального назначения "Азов*" 12-ой бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины (воинская часть 3057)... Приговором суда Заикину назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Он признан виновным по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и об убийстве, совершенном группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.
Установлено, что 17 марта 2022 года Заикин находился на позиции, оборудованной на балконе одной из квартир на четвертом этаже дома по проспекту Металлургов в Мариуполе. По данным следствия, он увидел мирного жителя, вышедшего из здания торгового павильона. Подчеркивается, что, полагая, что мужчина занимает пророссийские позиции и взгляды, а также, действуя по плану киевского режима по насильственному удержанию власти, Заикин умышленно расстрелял его из ручного пулемета Калашникова. Мирный житель скончался на месте преступления.
* признан в РФ террористической организацией и запрещен