Рейтинг@Mail.ru
Суд в Кишиневе рассмотрит показания родственника Санду по делу Плахотнюка - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/sud-2059550123.html
Суд в Кишиневе рассмотрит показания родственника Санду по делу Плахотнюка
Суд в Кишиневе рассмотрит показания родственника Санду по делу Плахотнюка - РИА Новости, 03.12.2025
Суд в Кишиневе рассмотрит показания родственника Санду по делу Плахотнюка
Районный суд Кишинева частично удовлетворил ходатайство защиты бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:16:00+03:00
2025-12-03T16:16:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
владимир плахотнюк
майя санду
юрий лянкэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030578345_0:74:3022:1775_1920x0_80_0_0_c3665399819e759b4648b035fc8a2043.jpg
https://ria.ru/20251123/moldaviya-2056617318.html
https://ria.ru/20251202/dodon-2059348002.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030578345_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_d770da8d363f6f5aedc86a4d8b1f8c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, владимир плахотнюк, майя санду, юрий лянкэ
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Владимир Плахотнюк, Майя Санду, Юрий Лянкэ
Суд в Кишиневе рассмотрит показания родственника Санду по делу Плахотнюка

Суд в Кишиневе заслушает показания родственника Санду Бодю по делу Плахотнюка

© Sputnik / Мирослав РотарьВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Районный суд Кишинева частично удовлетворил ходатайство защиты бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в незаконном выводе средств из банков республики, и разрешил допросить 27 из 160 предложенных свидетелей по делу о банковском мошенничестве, среди них - родственник президента Майи Санду, бывший генсек правительства Виктор Бодю, сообщает телеканал PRO TV.
Плахотнюк был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября, после чего его в наручниках и под конвоем доставили в кишинёвское СИЗО №13. Суд поместил бывшего лидера Демократической партии под арест на тридцать суток. Первое заседание по делу прошло 26 сентября, затем состоялось ещё несколько слушаний, Плахотнюк отказался в них участвовать, пока не изучит все материалы дела. Срок содержания под стражей ему был продлён ещё на тридцать суток решением суда от 19 ноября. В среду в районном суде Кишинева прошло очередное заседание по его делу, на котором рассматривались новые ходатайства сторон. В этот раз Плахотнюк присутствовал в зале суда.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
"Суд согласился выслушать 27 человек из 160 предложенных защитой Плахотнюка, включая родственника Майи Санду - бывшего генсека правительства Виктора Бодю", - отмечается в сюжете телеканала PRO TV.
В утвержденном судом списке фигурируют бывшие высокопоставленные чиновники и депутаты, а также представители Национального банка Молдовы. Остальные свидетели, предложенные стороной защиты, пока не допущены.
"В числе согласованных судом свидетелей бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, экс-председатель парламента Адриан Канду, бывший руководитель Счетной палаты Мариан Лупу, бывший депутат Владимир Андронаки, экс-глава Национального банка Молдовы Дорин Драгуцану и экс-вице-председатель НБМ Эмма Табырца", - отмечает телеканал.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Завершение конфликта на Украине станет концом власти Санду, считает Додон
2 декабря, 20:03
 
В миреМолдавияРоссияКишиневВладимир ПлахотнюкМайя СандуЮрий Лянкэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала