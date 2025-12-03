Суд в Кишиневе рассмотрит показания родственника Санду по делу Плахотнюка

КИШИНЕВ, 3 дек – РИА Новости. Районный суд Кишинева частично удовлетворил ходатайство защиты бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в незаконном выводе средств из банков республики, и разрешил допросить 27 из 160 предложенных свидетелей по делу о банковском мошенничестве, среди них - родственник президента Майи Санду, бывший генсек правительства Виктор Бодю, сообщает телеканал PRO TV.
Плахотнюк был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября, после чего его в наручниках и под конвоем доставили в кишинёвское СИЗО №13. Суд поместил бывшего лидера Демократической партии под арест на тридцать суток. Первое заседание по делу прошло 26 сентября, затем состоялось ещё несколько слушаний, Плахотнюк отказался в них участвовать, пока не изучит все материалы дела. Срок содержания под стражей ему был продлён ещё на тридцать суток решением суда от 19 ноября. В среду в районном суде Кишинева прошло очередное заседание по его делу, на котором рассматривались новые ходатайства сторон. В этот раз Плахотнюк присутствовал в зале суда.
"Суд согласился выслушать 27 человек из 160 предложенных защитой Плахотнюка, включая родственника Майи Санду - бывшего генсека правительства Виктора Бодю", - отмечается в сюжете телеканала PRO TV.
В утвержденном судом списке фигурируют бывшие высокопоставленные чиновники и депутаты, а также представители Национального банка Молдовы. Остальные свидетели, предложенные стороной защиты, пока не допущены.
"В числе согласованных судом свидетелей бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, экс-председатель парламента Адриан Канду, бывший руководитель Счетной палаты Мариан Лупу, бывший депутат Владимир Андронаки, экс-глава Национального банка Молдовы Дорин Драгуцану и экс-вице-председатель НБМ Эмма Табырца", - отмечает телеканал.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.