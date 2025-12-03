Суд отменил приговор экс-мэру Белгорода Иванову

БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Суд отменил приговор бывшему мэру Белгорода Антону Иванову, получившему 10 лет колонии за взятки и превышение полномочий, направив дело на новое рассмотрение, сообщили РИА Новости в пресс-служба Белгородского областного суда.
Иванов был задержан в марте 2023 года, ему предъявили обвинение по четырем эпизодам взяток на общую сумму около 4 миллионов рублей и в превышении должностных полномочий по двум эпизодам с ущербом на 12 миллионов рублей в период, когда он занимал должность генерального директора "Белгородской ипотечной корпорации". Свердловский районный суд Белгорода в феврале 2025 года признал бывшего мэра виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11 миллионов рублей.
"Белгородский областной суд приговор Свердловского районного суда города Белгорода в отношении бывшего главы города Белгорода Антона Иванова отменил и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи с неустранимыми нарушениями уголовно-процессуального закона, выявленными при рассмотрении дела в апелляционном порядке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в отношении Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2026 года.
