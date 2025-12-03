Суд отменил приговор экс-мэру Белгорода Иванову

БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Суд отменил приговор бывшему мэру Белгорода Антону Иванову, получившему 10 лет колонии за взятки и превышение полномочий, направив дело на новое рассмотрение, сообщили РИА Новости в пресс-служба Белгородского областного суда.

По его словам, в отношении Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2026 года.