Суд отменил приговор экс-мэру Белгорода Иванову
15:16 03.12.2025 (обновлено: 15:17 03.12.2025)
Суд отменил приговор экс-мэру Белгорода Иванову
Суд отменил приговор экс-мэру Белгорода Иванову - РИА Новости, 03.12.2025
Суд отменил приговор экс-мэру Белгорода Иванову
Суд отменил приговор бывшему мэру Белгорода Антону Иванову, получившему 10 лет колонии за взятки и превышение полномочий, направив дело на новое рассмотрение,... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия, белгород, белгородский областной суд, антон иванов
Происшествия, Белгород, Белгородский областной суд, Антон Иванов
Суд отменил приговор экс-мэру Белгорода Иванову

РИА Новости: суд отменил приговор получившему 10 лет экс-мэру Белгорода Иванову

© РИА НовостиАнтон Иванов
Антон Иванов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости
Антон Иванов. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Суд отменил приговор бывшему мэру Белгорода Антону Иванову, получившему 10 лет колонии за взятки и превышение полномочий, направив дело на новое рассмотрение, сообщили РИА Новости в пресс-служба Белгородского областного суда.
Иванов был задержан в марте 2023 года, ему предъявили обвинение по четырем эпизодам взяток на общую сумму около 4 миллионов рублей и в превышении должностных полномочий по двум эпизодам с ущербом на 12 миллионов рублей в период, когда он занимал должность генерального директора "Белгородской ипотечной корпорации". Свердловский районный суд Белгорода в феврале 2025 года признал бывшего мэра виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11 миллионов рублей.
"Белгородский областной суд приговор Свердловского районного суда города Белгорода в отношении бывшего главы города Белгорода Антона Иванова отменил и направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи с неустранимыми нарушениями уголовно-процессуального закона, выявленными при рассмотрении дела в апелляционном порядке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в отношении Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2026 года.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ разрешила возбудить против судьи из Курска Ольги Петровой дело о получении взятки - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Курска
24 ноября, 15:41
 
Происшествия Белгород Белгородский областной суд Антон Иванов
 
 
