В Белгороде вынесли приговор водителю за смертельное ДТП со скорой

БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода назначил 19-летнему водителю наказание в виде 1,5 лет принудительных работ за ДТП с машиной скорой помощи, в котором погиб фельдшер, сообщили в областной прокуратуре.
Как сообщали в УМВД по Белгородской области, 27 апреля 2025 года автомобиль скорой помощи, ехавший в Белгороде с включенной сиреной и проблесковыми маячками, столкнулся с автомобилем Mercedes, который проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП погиб фельдшер, еще один медицинский работник, пациент, находившийся в "скорой", и водитель иномарки пострадали.
"Октябрьским районным судом г. Белгорода вынесен приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)… Назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5% в доход государства и лишения права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
Отмечается, что также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 3,3 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова посмертно фельдшера из Белгородской области Сергея Журбенко за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. Журбенко погиб в ДТП в Белгороде. Бригада скорой помощи направлялась в больницу, транспортируя пациента в тяжелом состоянии. На перекрестке с машиной скорой помощи столкнулась иномарка. Внезапное столкновение привело к тому, что машина скорой помощи перевернулась.