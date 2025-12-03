Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде вынесли приговор водителю за смертельное ДТП со скорой - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/sud-2059479585.html
В Белгороде вынесли приговор водителю за смертельное ДТП со скорой
В Белгороде вынесли приговор водителю за смертельное ДТП со скорой - РИА Новости, 03.12.2025
В Белгороде вынесли приговор водителю за смертельное ДТП со скорой
Октябрьский районный суд Белгорода назначил 19-летнему водителю наказание в виде 1,5 лет принудительных работ за ДТП с машиной скорой помощи, в котором погиб... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:34:00+03:00
2025-12-03T12:34:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
россия
владимир путин
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251130/dtp-2058679906.html
https://ria.ru/20251203/primore-2059400485.html
белгород
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородская область, россия, владимир путин, mercedes
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Россия, Владимир Путин, Mercedes
В Белгороде вынесли приговор водителю за смертельное ДТП со скорой

Суд в Белгороде дал водителю 1,5 года принудительных работ за ДТП со скорой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода назначил 19-летнему водителю наказание в виде 1,5 лет принудительных работ за ДТП с машиной скорой помощи, в котором погиб фельдшер, сообщили в областной прокуратуре.
Как сообщали в УМВД по Белгородской области, 27 апреля 2025 года автомобиль скорой помощи, ехавший в Белгороде с включенной сиреной и проблесковыми маячками, столкнулся с автомобилем Mercedes, который проезжал перекресток на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП погиб фельдшер, еще один медицинский работник, пациент, находившийся в "скорой", и водитель иномарки пострадали.
Автоблогер Гаджи Гаджиев в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Автоблогер Гаджиев частично признал вину в ДТП с двумя пострадавшими
30 ноября, 04:50
"Октябрьским районным судом г. Белгорода вынесен приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)… Назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5% в доход государства и лишения права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев", - говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
Отмечается, что также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 3,3 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Пирогова посмертно фельдшера из Белгородской области Сергея Журбенко за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. Журбенко погиб в ДТП в Белгороде. Бригада скорой помощи направлялась в больницу, транспортируя пациента в тяжелом состоянии. На перекрестке с машиной скорой помощи столкнулась иномарка. Внезапное столкновение привело к тому, что машина скорой помощи перевернулась.
ДТП на автодороге А-370 Уссури Хабаровск-Владивосток - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Приморье отправили в колонию подростка, устроившего смертельное ДТП
Вчера, 04:45
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьРоссияВладимир ПутинMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала