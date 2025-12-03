В Белгороде вынесли приговор водителю за смертельное ДТП со скорой

БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода назначил 19-летнему водителю наказание в виде 1,5 лет принудительных работ за ДТП с машиной скорой помощи, в котором погиб фельдшер, сообщили в областной прокуратуре.

Отмечается, что также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 3,3 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.