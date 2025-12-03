Рейтинг@Mail.ru
ГП потребовала изъять имущество экс-руководителя УФНС по Ингушетии Куштова - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/sud-2059455903.html
ГП потребовала изъять имущество экс-руководителя УФНС по Ингушетии Куштова
ГП потребовала изъять имущество экс-руководителя УФНС по Ингушетии Куштова - РИА Новости, 03.12.2025
ГП потребовала изъять имущество экс-руководителя УФНС по Ингушетии Куштова
Гагаринский суд Москвы рассматривает иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства коррупционных активов экс-руководителя управления... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:36:00+03:00
2025-12-03T11:36:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
москва
россия
bmw ag
bmw 1
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
https://ria.ru/20251202/kriminal-2059373540.html
республика ингушетия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, москва, россия, bmw ag, bmw 1, toyota corolla
Происшествия, Республика Ингушетия, Москва, Россия, BMW AG, BMW 1, Toyota Corolla
ГП потребовала изъять имущество экс-руководителя УФНС по Ингушетии Куштова

ГП требует изъять недвижимость и машины экс-главы УФНС по Ингушетии Куштова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы рассматривает иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства коррупционных активов экс-руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ингушетии Магомеда Куштова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Среди соответчиков - Куштов и его родственники.
"Прокуратура просит суд, в частности, обратить в доход государства три жилых помещения в Москве, три земельных участка, жилое здание, два жилых дома и нежилое помещение в Северной Осетии, жилое помещение в Ингушетии, автомобили марок Mersedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon", - уточнили в пресс-службе.
В иске указано, что бывшие должностные лица УФНС России по Ингушетии совершили преступление, причинившее ущерб бюджету Российской Федерации в размере 137,1 миллиона рублей. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 8 декабря, добавили в суде.
Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали, сообщил источник
2 декабря, 22:52
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияМоскваРоссияBMW AGBMW 1Toyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала