ГП потребовала изъять имущество экс-руководителя УФНС по Ингушетии Куштова

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы рассматривает иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства коррупционных активов экс-руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ингушетии Магомеда Куштова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Среди соответчиков - Куштов и его родственники.
"Прокуратура просит суд, в частности, обратить в доход государства три жилых помещения в Москве, три земельных участка, жилое здание, два жилых дома и нежилое помещение в Северной Осетии, жилое помещение в Ингушетии, автомобили марок Mersedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon", - уточнили в пресс-службе.
В иске указано, что бывшие должностные лица УФНС России по Ингушетии совершили преступление, причинившее ущерб бюджету Российской Федерации в размере 137,1 миллиона рублей. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 8 декабря, добавили в суде.
Вице-мэра Нижнего Новгорода задержали, сообщил источник
2 декабря, 22:52