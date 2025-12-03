Суд утвердил мировое соглашение в деле по иску Tefal к актеру Манучарову

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску французской Tefal, в котором этот известный производитель бытовой техники и посуды требовал взыскать с актера Вячеслава Манучарова 2 миллиона рублей, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В иске, поданном в апреле, истец просил взыскать с ответчика 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации тоже в размере 1 миллиона рублей.

Третьими лицами к разбирательству были привлечены петербургское АО "Нева металл посуда" (НМП) и индивидуальный предприниматель Денис Елышев.

Условия мирового соглашения пока не опубликованы. Ранее в аналогичном деле по иску Tefal к дизайнеру Артемию Лебедеву стороны также пришли к мирному урегулированию. Спор был связан с рекламным материалом в Telegram , в котором говорилось о преимуществе посуды НМП над аналогичной продукцией французской компании. При этом демонстрировались товарные знаки Tefal.

Истец отказался от взыскания 2 миллионов рублей компенсации, а Лебедев и НМП обязались "в будущем не использовать и не размещать в СМИ и онлайн-площадках товарный знак Tefal, а также не размещать рекламные объявления, которые могут причинить вред деловой репутации истца".

Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года.