Суд утвердил мировое соглашение в деле по иску Tefal к актеру Манучарову
10:22 03.12.2025
Суд утвердил мировое соглашение в деле по иску Tefal к актеру Манучарову
2025-12-03T10:22:00+03:00
2025-12-03T10:22:00+03:00
Суд утвердил мировое соглашение в деле по иску Tefal к актеру Манучарову

Актер, телеведущий Вячеслав Манучаров
Актер, телеведущий Вячеслав Манучаров. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску французской Tefal, в котором этот известный производитель бытовой техники и посуды требовал взыскать с актера Вячеслава Манучарова 2 миллиона рублей, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В иске, поданном в апреле, истец просил взыскать с ответчика 1 миллион рублей компенсации за незаконное использование двух своих товарных знаков Tefal – российского и международного, а также компенсацию за причинение ущерба деловой репутации тоже в размере 1 миллиона рублей.
Третьими лицами к разбирательству были привлечены петербургское АО "Нева металл посуда" (НМП) и индивидуальный предприниматель Денис Елышев.
Условия мирового соглашения пока не опубликованы. Ранее в аналогичном деле по иску Tefal к дизайнеру Артемию Лебедеву стороны также пришли к мирному урегулированию. Спор был связан с рекламным материалом в Telegram, в котором говорилось о преимуществе посуды НМП над аналогичной продукцией французской компании. При этом демонстрировались товарные знаки Tefal.
Истец отказался от взыскания 2 миллионов рублей компенсации, а Лебедев и НМП обязались "в будущем не использовать и не размещать в СМИ и онлайн-площадках товарный знак Tefal, а также не размещать рекламные объявления, которые могут причинить вред деловой репутации истца".
Международный товарный знак Tefal французская компания зарегистрировала в 1974 году. Он распространяется на все классы товаров и услуг и действует сейчас до 2034 года.
Аналогичный российский бренд был оформлен еще в 1967 году и действует до 2027 года. Этот знак зарегистрирован, в частности, для таких товаров единственного класса, как кухонные принадлежности, котлы, кастрюли, сковородки, сотейники, блюда для яиц.
