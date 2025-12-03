Рейтинг@Mail.ru
Гиду не смягчили наказание по делу о гибели девяти человек на Камчатке - РИА Новости, 03.12.2025
05:45 03.12.2025
Гиду не смягчили наказание по делу о гибели девяти человек на Камчатке
Гиду не смягчили наказание по делу о гибели девяти человек на Камчатке - РИА Новости, 03.12.2025
Гиду не смягчили наказание по делу о гибели девяти человек на Камчатке
Камчатский краевой суд не смягчил наказание гиду Ивану Алабугину по делу о гибели девяти человек на вулкане Ключевском, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
россия
андрей мищенко
камчатский краевой суд
россия
происшествия, россия, андрей мищенко, камчатский краевой суд
Происшествия, Россия, Андрей Мищенко, Камчатский краевой суд
Гиду не смягчили наказание по делу о гибели девяти человек на Камчатке

Суд на Камчатке оставил в силе приговор гиду Алабугину по делу о гибели людей

© Прокуратура Камчатского краяИван Алабугин, осужденный по уголовному делу о смертельном восхождении на вулкан Ключевская Сопка, в Усть-Камчатском районном суде. Кадр видео
Иван Алабугин, осужденный по уголовному делу о смертельном восхождении на вулкан Ключевская Сопка, в Усть-Камчатском районном суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Прокуратура Камчатского края
Иван Алабугин, осужденный по уголовному делу о смертельном восхождении на вулкан Ключевская Сопка, в Усть-Камчатском районном суде. Кадр видео. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. Камчатский краевой суд не смягчил наказание гиду Ивану Алабугину по делу о гибели девяти человек на вулкане Ключевском, сообщили в прокуратуре региона.
"Камчатский краевой суд оставил без изменения приговор по уголовному делу в отношении гида Ивана Алабугина о смертельном восхождении на вулкан Ключевская сопка, в результате которого погибли девять человек", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Камчатского гида осудили по делу о гибели туристов на вулкане
14 августа, 02:39
14 августа, 02:39
Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор Алабугину 14 августа текущего года. Он признан виновным по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).
Согласно материалам дела, директор новосибирской турфирмы "Экстрим тайм" Андрей Степанов, зная о запрете посещения вулкана, разместил в интернете рекламу о восхождении. "В июне 2022 года Степанов привлек Ивана Алабугина и Андрея Мищенко к сопровождению указанной группы на вулкан Ключевская сопка, посулив им денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.
Гиды, не обладая необходимой квалификацией, начали поход по неутвержденному маршруту. "Поднявшись вечером 2 сентября на высоту 3300 метров, проводники не предоставили участникам восхождения времени для акклиматизации и адаптации к изменившимся природным условиям. Поход был продолжен на следующее утро", - сообщает прокуратура.
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Защита обжаловала приговор фигурантам дела о взрыве в Сергиевом Посаде
2 декабря, 14:07
2 декабря, 14:07
На высоте 4400 метров группа решила вернуться. "По пути назад они сорвались с ледового склона. Вследствие падения один человек погиб от травм, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщает ведомство.
В результате семеро туристов и проводник Андрей Мищенко позже скончались от переохлаждения.
Алабугину назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с запретом заниматься туристической деятельностью на три года. "Приговор вступил в силу", - подчеркивается в сообщении. В отношении погибшего Андрея Мищенко производство прекращено. Директор фирмы Андрей Степанов ранее был осуждён и освобождён условно-досрочно.
ДТП на автодороге А-370 Уссури Хабаровск-Владивосток - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Приморье отправили в колонию подростка, устроившего смертельное ДТП
Вчера, 04:45
Вчера, 04:45
 
ПроисшествияРоссияАндрей МищенкоКамчатский краевой суд
 
 
