Иван Алабугин, осужденный по уголовному делу о смертельном восхождении на вулкан Ключевская Сопка, в Усть-Камчатском районном суде. Кадр видео. Архивное фото

Иван Алабугин, осужденный по уголовному делу о смертельном восхождении на вулкан Ключевская Сопка, в Усть-Камчатском районном суде. Кадр видео

Гиду не смягчили наказание по делу о гибели девяти человек на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 дек – РИА Новости. Камчатский краевой суд не смягчил наказание гиду Ивану Алабугину по делу о гибели девяти человек на вулкане Ключевском, сообщили в прокуратуре региона.

Камчатский краевой суд оставил без изменения приговор по уголовному делу в отношении гида Ивана Алабугина о смертельном восхождении на вулкан Ключевская сопка, в результате которого погибли девять человек", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Усть-Камчатский районный суд вынес обвинительный приговор Алабугину 14 августа текущего года. Он признан виновным по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).

Согласно материалам дела, директор новосибирской турфирмы "Экстрим тайм" Андрей Степанов, зная о запрете посещения вулкана, разместил в интернете рекламу о восхождении. "В июне 2022 года Степанов привлек Ивана Алабугина и Андрея Мищенко к сопровождению указанной группы на вулкан Ключевская сопка, посулив им денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Гиды, не обладая необходимой квалификацией, начали поход по неутвержденному маршруту. "Поднявшись вечером 2 сентября на высоту 3300 метров, проводники не предоставили участникам восхождения времени для акклиматизации и адаптации к изменившимся природным условиям. Поход был продолжен на следующее утро", - сообщает прокуратура.

На высоте 4400 метров группа решила вернуться. "По пути назад они сорвались с ледового склона. Вследствие падения один человек погиб от травм, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщает ведомство.

В результате семеро туристов и проводник Андрей Мищенко позже скончались от переохлаждения.