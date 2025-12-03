Стубб оценил шансы Запада убедить мир в способности к диалогу

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас у Запада остался последний шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу и сотрудничеству перед значительными изменениями, которые назревают на мировой арене.

"Это последний шанс для западных стран убедить остальной мир в своей способности к диалогу, а не к монологу, к последовательности, а не к двойным стандартам, и к сотрудничеству, а не к доминированию", - пишет он.