Стубб оценил шансы Запада убедить мир в способности к диалогу
Стубб оценил шансы Запада убедить мир в способности к диалогу - РИА Новости, 03.12.2025
Стубб оценил шансы Запада убедить мир в способности к диалогу
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас у Запада остался последний шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу и сотрудничеству
2025-12-03T03:59:00+03:00
2025-12-03T03:59:00+03:00
2025-12-03T03:59:00+03:00
Стубб оценил шансы Запада убедить мир в способности к диалогу
Стубб: у Запада остался последний шанс убедить мир в своей способности к диалогу
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас у Запада остался последний шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу и сотрудничеству перед значительными изменениями, которые назревают на мировой арене.
В статье для издания Foreign Affairs
Стубб утверждает, что "в ближайшие пять-десять лет могут определить мировой порядок на десятилетия вперёд". Он напоминает, что после Первой мировой войны новый порядок просуществовал два десятилетия, после Второй мировой войны - четыре десятилетия, а "сейчас, спустя 30 лет после окончания холодной войны, снова возникает нечто новое".
"Это последний шанс для западных стран убедить остальной мир в своей способности к диалогу, а не к монологу, к последовательности, а не к двойным стандартам, и к сотрудничеству, а не к доминированию", - пишет он.