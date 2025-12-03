Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
14:05 03.12.2025
Ставки на билеты на "Щелкунчика" превысили 120 процентов от стоимости
Ставки на билеты на "Щелкунчика" превысили 120 процентов от стоимости
большой театр, новый год
Культура, Большой театр, Новый год
Ставки на билеты на "Щелкунчика" превысили 120 процентов от стоимости

Участники аукциона предлагают за билет на "Щелкунчика" более ста тысяч рублей

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра
Здание Большого театра - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Здание Большого театра. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ставки за единичные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре на аукционе превысили 120% от начальной стоимости, участники предлагают более 100 тысяч за одно место на вечерний спектакль 21 декабря, убедился корреспондент РИА Новости.
Второй день торгов стартовал в среду одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра.
Максимальная ставка на спектакль 21 декабря в 11.00 мск за билет на 26 место в пятом ряду в партере составила 110 тысяч рублей при стартовой стоимости в 50 тысяч рублей. На другие места спрос тоже высок: за соседнее 27 место предлагают 100 тысяч рублей, а за место в четвертом ряду - 90 тысяч рублей. Торги продолжаются.
На парный комплект билетов на тот же спектакль спрос еще выше: за места 20-21 в ряду А участники аукциона предлагают сумму 240 тысяч рублей, что превышает стартовую стоимость на 140%.
На комплект из четырех билетов поступило предложение, превышающее начальную ставку на 42,5%: за билеты на места 6-9 в 12 ряду предлагается 285 тысяч рублей. Торги продолжаются.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений - в январе 2026 года.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.
