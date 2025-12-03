Ставки на билеты на "Щелкунчика" превысили 120 процентов от стоимости

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ставки за единичные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре на аукционе превысили 120% от начальной стоимости, участники предлагают более 100 тысяч за одно место на вечерний спектакль 21 декабря, убедился корреспондент РИА Новости.

Второй день торгов стартовал в среду одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра.

Максимальная ставка на спектакль 21 декабря в 11.00 мск за билет на 26 место в пятом ряду в партере составила 110 тысяч рублей при стартовой стоимости в 50 тысяч рублей. На другие места спрос тоже высок: за соседнее 27 место предлагают 100 тысяч рублей, а за место в четвертом ряду - 90 тысяч рублей. Торги продолжаются.

На парный комплект билетов на тот же спектакль спрос еще выше: за места 20-21 в ряду А участники аукциона предлагают сумму 240 тысяч рублей, что превышает стартовую стоимость на 140%.

На комплект из четырех билетов поступило предложение, превышающее начальную ставку на 42,5%: за билеты на места 6-9 в 12 ряду предлагается 285 тысяч рублей. Торги продолжаются.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений - в январе 2026 года.