23:23 03.12.2025
в мире, сша, йемен, пит хегсет, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла
В мире, США, Йемен, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Ансар Алла
Переписка Хегсета в Signal угрожала американским военным, сообщил CBS

CBS: переписка Хегсета в Signal могла угрожать военным США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Отчет генерального инспектора Пентагона установил, что переписка военного министра США Пита Хегсета в мессенджере Signal создала угрозу раскрытия конфиденциальной военной информации и могла подвергнуть опасности американских военнослужащих, сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.
По информации телеканала, в отчете говорится, что Хегсет нарушил правила Пентагона, когда использовал личное устройство для служебных целей и передавал чувствительную военную информацию США другим высокопоставленным чиновникам администрации президента США Дональда Трампа.
Засекреченная версия отчёта была направлена в конгресс во вторник, сообщил телеканал. Неотредактированная версия, как ожидается, будет опубликована в четверг.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В США обвинили Россию и Китай в попытке взломать мессенджер Signal
30 марта, 16:58
 
