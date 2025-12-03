США не будут выдавать визы противникам свободы вероисповедания

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США не будут выдавать визы всем, кто "преследует людей за их религиозные убеждения", сообщил госсекретарь страны Марко Рубио.

Рубио при этом отметил, что такая визовая политика "распространяется на Нигерию и другие правительства или отдельных лиц, преследующих людей за их религиозные убеждения".