США не будут выдавать визы противникам свободы вероисповедания

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США не будут выдавать визы всем, кто "преследует людей за их религиозные убеждения", сообщил госсекретарь страны Марко Рубио.
"США принимают решительные меры в ответ на зверства и насилие в отношении христиан в Нигерии и по всему миру. Госдепартамент США ограничит выдачу американских виз тем, кто сознательно направляет, санкционирует, финансирует, поддерживает или совершает нарушения свободы вероисповедания", - написал он в соцсети Х.
Рубио при этом отметил, что такая визовая политика "распространяется на Нигерию и другие правительства или отдельных лиц, преследующих людей за их религиозные убеждения".
Президент США Дональд Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает отправку военных либо воздушные удары по территории страны.
Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что министерство после приказа американского лидера готовится к действиям против исламистов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей. В СМИ появилась информация, что администрация президента США рассматривает нанесение точечных ударов по республике при помощи беспилотников и приостановку помощи западноафриканскому государству. В конце прошлой недели глава Пентагона заявил, что его ведомство активно сотрудничает с властями Нигерии, чтобы остановить предполагаемое преследование христиан в этой африканской стране.
США приостановили выдачу виз для граждан Афганистана
29 ноября, 02:58