Рейтинг@Mail.ru
США не будут выдавать визы противникам свободы вероисповедания - РИА Новости, 03.12.2025
22:49 03.12.2025 (обновлено: 23:00 03.12.2025)
США не будут выдавать визы противникам свободы вероисповедания
США не будут выдавать визы противникам свободы вероисповедания - РИА Новости, 03.12.2025
США не будут выдавать визы противникам свободы вероисповедания
США не будут выдавать визы всем, кто "преследует людей за их религиозные убеждения", сообщил госсекретарь страны Марко Рубио. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T22:49:00+03:00
2025-12-03T23:00:00+03:00
в мире
сша
нигерия
марко рубио
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
государственный департамент сша
в мире, сша, нигерия, марко рубио, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, государственный департамент сша
В мире, США, Нигерия, Марко Рубио, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Государственный департамент США
США не будут выдавать визы противникам свободы вероисповедания

Рубио: США не будут выдавать визы противникам свободы вероисповедания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. США не будут выдавать визы всем, кто "преследует людей за их религиозные убеждения", сообщил госсекретарь страны Марко Рубио.
"США принимают решительные меры в ответ на зверства и насилие в отношении христиан в Нигерии и по всему миру. Госдепартамент США ограничит выдачу американских виз тем, кто сознательно направляет, санкционирует, финансирует, поддерживает или совершает нарушения свободы вероисповедания", - написал он в соцсети Х.
Рубио при этом отметил, что такая визовая политика "распространяется на Нигерию и другие правительства или отдельных лиц, преследующих людей за их религиозные убеждения".
Президент США Дональд Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность", в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым нигерийское правительство якобы не может ничего противопоставить. Позднее он добавил, что не исключает отправку военных либо воздушные удары по территории страны.
Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что министерство после приказа американского лидера готовится к действиям против исламистов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей. В СМИ появилась информация, что администрация президента США рассматривает нанесение точечных ударов по республике при помощи беспилотников и приостановку помощи западноафриканскому государству. В конце прошлой недели глава Пентагона заявил, что его ведомство активно сотрудничает с властями Нигерии, чтобы остановить предполагаемое преследование христиан в этой африканской стране.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
США приостановили выдачу виз для граждан Афганистана
29 ноября, 02:58
 
В миреСШАНигерияМарко РубиоДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАГосударственный департамент США
 
 
