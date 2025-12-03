Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным, пишет Reuters

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа, основателя компании Affinity Partners Джаред Кушнер доложили главе Белого дома, что переговоры по урегулированию на Украине в Москве были "обстоятельными и продуктивными", сообщает агентство . Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа, основателя компании Affinity Partners Джаред Кушнер доложили главе Белого дома, что переговоры по урегулированию на Украине в Москве были "обстоятельными и продуктивными", сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом.

"США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу", - пишет агентство.

Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.