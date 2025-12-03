https://ria.ru/20251203/ssha-2059641854.html
Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным, пишет Reuters
Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным, пишет Reuters - РИА Новости, 03.12.2025
Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным, пишет Reuters
Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа, основателя компании Affinity Partners Джаред Кушнер доложили главе Белого дома, что переговоры РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T21:59:00+03:00
2025-12-03T21:59:00+03:00
2025-12-03T22:26:00+03:00
в мире
сша
украина
москва
стив уиткофф
дональд трамп
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059436639_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_05c891b3dcc53a3262d79a70801b3d1e.jpg
https://ria.ru/20251203/uitkoff-2059589696.html
сша
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059436639_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd479ac29204d2588b6d42ba3fff47c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, москва, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Москва, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
Уиткофф доложил Трампу о продуктивной встрече с Путиным, пишет Reuters
Reuters: Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о продуктивной встрече с Путиным
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости
. Спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа, основателя компании Affinity Partners Джаред Кушнер доложили главе Белого дома, что переговоры по урегулированию на Украине в Москве были "обстоятельными и продуктивными", сообщает агентство Рейтер
со ссылкой на Белый дом.
"США и Россия провели обстоятельную и продуктивную встречу", - пишет агентство.
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву 11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске.