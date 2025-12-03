https://ria.ru/20251203/ssha-2059640675.html
США недовольны ЕС за выдавливание американских военных фирм, пишет Politico
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, поехавший на встречу глав МИД стран НАТО вместо своего начальника Марко Рубио, обрушился с критикой на европейских коллег за то, что американским военным компаниям они предпочитают свои, сообщает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов стран НАТО.
В конце ноября агентство Рейтер передало, что Рубио собирается пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО 3 декабря в Брюсселе по неясным причинам. Вместо него Соединенные Штаты будет представлять его заместитель Кристофер Ландау. Позднее это подтвердила пресс-служба госдепа.
"Ландау, который давно известен скептическим отношением к НАТО и который первым заговорил на встрече за закрытыми дверями, сказал министрам не "выдавливать" оборонные фирмы его страны из участия в перевооружении Европы", - пишет издание.
Источники отметили, что вскоре после этого Ландау ушел на другие встречи, добавив, что его недолгое присутствие на встрече не было чем-то необычным.
Как заявил газете чиновник госдепа, заявление Ландау состояло из двух ключевых пунктов: во-первых, что Европе нужно преобразовать обещания о тратах на оборону в военную силу, а во-вторых, что политика протекционизма, из-за которой американские компании выдавливаются с рынка, подрывает коллективную безопасность.
"Никого не удивляют слова США о том, что Европе не стоит вести протекционистскую политику... Но а чего вы ждали от США, тактичности или деликатности?" - заявил Politico один из дипломатов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.