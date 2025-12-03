Рейтинг@Mail.ru
21:45 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/ssha-2059640675.html
США недовольны ЕС за выдавливание американских военных фирм, пишет Politico
США недовольны ЕС за выдавливание американских военных фирм, пишет Politico
США недовольны ЕС за выдавливание американских военных фирм, пишет Politico

Politico: США раскритиковали Европу за протекционизм на рынке оружия

© AP Photo / Matt RourkeЗавод боеприпасов в Скрэнтоне, США
Завод боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Завод боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау, поехавший на встречу глав МИД стран НАТО вместо своего начальника Марко Рубио, обрушился с критикой на европейских коллег за то, что американским военным компаниям они предпочитают свои, сообщает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов стран НАТО.
В конце ноября агентство Рейтер передало, что Рубио собирается пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО 3 декабря в Брюсселе по неясным причинам. Вместо него Соединенные Штаты будет представлять его заместитель Кристофер Ландау. Позднее это подтвердила пресс-служба госдепа.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ: Украина хочет получить от ЕС еще миллиард евро для закупок оружия США
1 декабря, 15:09
"Ландау, который давно известен скептическим отношением к НАТО и который первым заговорил на встрече за закрытыми дверями, сказал министрам не "выдавливать" оборонные фирмы его страны из участия в перевооружении Европы", - пишет издание.
Источники отметили, что вскоре после этого Ландау ушел на другие встречи, добавив, что его недолгое присутствие на встрече не было чем-то необычным.
Как заявил газете чиновник госдепа, заявление Ландау состояло из двух ключевых пунктов: во-первых, что Европе нужно преобразовать обещания о тратах на оборону в военную силу, а во-вторых, что политика протекционизма, из-за которой американские компании выдавливаются с рынка, подрывает коллективную безопасность.
Трофейная немецкая БМП Мардер - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Rheinmetall увеличит число сотрудников на треть, сообщила WSJ
24 ноября, 15:50
"Никого не удивляют слова США о том, что Европе не стоит вести протекционистскую политику... Но а чего вы ждали от США, тактичности или деликатности?" - заявил Politico один из дипломатов.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Путин рассказал, что произойдет, если Европа вдруг начнет войну с Россией
2 декабря, 18:46
 
