https://ria.ru/20251203/ssha-2059638363.html
Посол Дарчиев высказался о важности взаимодействия России и США
Посол Дарчиев высказался о важности взаимодействия России и США - РИА Новости, 03.12.2025
Посол Дарчиев высказался о важности взаимодействия России и США
РФ и США как сверхдержавы должны взаимодействовать в интересах человечества, сказал посол РФ в США Александр Дарчиев. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T21:27:00+03:00
2025-12-03T21:27:00+03:00
2025-12-03T21:27:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
александр дарчиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985615058_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_b192d2d93a48caeb351f8c2ffdfc84eb.jpg
https://ria.ru/20251203/ssha-2059559102.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985615058_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_0007d6a26471555f1af7ef2566081f65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), александр дарчиев
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Александр Дарчиев
Посол Дарчиев высказался о важности взаимодействия России и США
Посол Дарчиев: Россия и США должны действовать в интересах человечества