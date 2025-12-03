Рейтинг@Mail.ru
Посол Дарчиев высказался о важности взаимодействия России и США - РИА Новости, 03.12.2025
21:27 03.12.2025
Посол Дарчиев высказался о важности взаимодействия России и США
РФ и США как сверхдержавы должны взаимодействовать в интересах человечества, сказал посол РФ в США Александр Дарчиев.
2025
Посол Дарчиев высказался о важности взаимодействия России и США

Посол Дарчиев: Россия и США должны действовать в интересах человечества

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. РФ и США как сверхдержавы должны взаимодействовать в интересах человечества, сказал посол РФ в США Александр Дарчиев.
"Россия и США могут и должны взаимодействовать в борьбе с вызовами и угрозами человечеству как сверхдержавы, несущие особую ответственность за судьбы мира", - сказал Дарчиев на открытии выставки в Российском культурном центре.
В РКЦ в Вашингтоне открылась выставка РГО "Возвращая память о героях войны".
По его словам, выставка служит напоминанием о возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона на примере борьбы с фашизмом во Второй мировой войне.
