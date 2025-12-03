Моральный дух дипломатов из США упал до рекордно низкого уровня, пишет NYT

По данным издания, более 2,1 тысячи дипломатов сообщили, что работают в условиях сокращённых бюджетов и увеличившейся нагрузки после урезания внешнеполитических расходов. 86% респондентов считают, что им стало сложнее выполнять задачи американской внешней политики, и лишь 1% отмечают улучшения.