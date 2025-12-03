Рейтинг@Mail.ru
Моральный дух дипломатов из США упал до рекордно низкого уровня, пишет NYT - РИА Новости, 03.12.2025
21:23 03.12.2025
Моральный дух дипломатов из США упал до рекордно низкого уровня, пишет NYT
Моральный дух дипломатов из США упал до рекордно низкого уровня, пишет NYT - РИА Новости, 03.12.2025
Моральный дух дипломатов из США упал до рекордно низкого уровня, пишет NYT
Профессиональные дипломаты США сообщают о резком падении морального духа и утрате влияния на внешнюю политику страны: согласно новому опросу, 98% сотрудников... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
сша
америка
дональд трамп
марко рубио
стив уиткофф
в мире, сша, америка, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Марко Рубио, Стив Уиткофф
Моральный дух дипломатов из США упал до рекордно низкого уровня, пишет NYT

NYT: 98% дипломатов США заявили об утрате морального духа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Профессиональные дипломаты США сообщают о резком падении морального духа и утрате влияния на внешнюю политику страны: согласно новому опросу, 98% сотрудников зарубежных миссий считают, что ситуация ухудшилась после прихода администрации Дональда Трампа, пишет газета New York Times.
Ассоциация сотрудников дипломатической службы США (AFSA), подготовившая доклад, предупреждает, что "дипломатический потенциал Америки разрушается изнутри" на фоне увольнений опытных сотрудников и добровольного ухода кадров. "Дипломатическая служба переживает кризис. Урон, который наносится, мы будем ощущать десятилетиями", — заявил глава AFSA Джон Динкельман.
По данным издания, более 2,1 тысячи дипломатов сообщили, что работают в условиях сокращённых бюджетов и увеличившейся нагрузки после урезания внешнеполитических расходов. 86% респондентов считают, что им стало сложнее выполнять задачи американской внешней политики, и лишь 1% отмечают улучшения.
Собеседники NYT утверждают, что недовольство усиливает ощущение утраты профессионального влияния: по их словам, под руководством госсекретаря Марко Рубио ведомство стало "более политизированным" и менее значимым в принятии решений. Дипломаты заявляют, что их мнение "не приветствуется", особенно если не совпадает с позицией президента.
При этом ключевые переговоры, в том числе миссии по урегулированию международных конфликтов, всё чаще ведут приближённые Трампа — спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, подчёркивает газета. В самом госдепе, тем временем, отвергли утверждения о якобы снижении роли карьерных дипломатов. В ответ на запрос издания по данной теме пресс-служба дипведомства заявила, что госсекретарь Марко Рубио ценит профессиональные мнения сотрудников ведомства и считает их важной частью внешнеполитической работы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Америка уходит — Трампу не нужны посольства
19 апреля, 08:00
 
