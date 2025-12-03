https://ria.ru/20251203/ssha-2059601072.html
Трамп закроет зарубежные офисы радиостанций "Голос Америки*", сообщает NYT
Трамп закроет зарубежные офисы радиостанций "Голос Америки*", сообщает NYT
Трамп закроет зарубежные офисы радиостанций "Голос Америки*", сообщает NYT
Администрация президента США Дональда Трампа намерена закрыть зарубежные офисы и радиостанции "Голос Америки"*
Трамп закроет зарубежные офисы радиостанций "Голос Америки*", сообщает NYT
NYT: Трамп закроет зарубежные офисы "Голоса Америки" вопреки решению суда
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа намерена закрыть зарубежные офисы и радиостанции "Голос Америки"*, следует из уведомления в конгресс, копию которого изучила газета New York Times
.
В конце апреля окружной суд США обязал правительство возобновить деятельность Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит радиостанция "Голос Америки*", а также постановил повторно нанять всех сотрудников агентства. Однако в конце августа исполняющая обязанности USAGM Кари Лейк объявила об увольнении из ведомства 532 сотрудников.
"Ожидаемые закрытия противоречат решению федерального судьи, который в апреле обязал администрацию Трампа возобновить работу Voice of America*, чтобы вещатель "выполнял свой законный мандат" и служил "постоянно надёжным и авторитетным источником новостей", - пишет газета.
По данным издания, документ предусматривает закрытие шести зарубежных бюро и четырёх маркетинговых офисов, включая представительства в Джакарте, Исламабаде, Найроби и Праге, а также остановку работы радиостанций в Германии, Таиланде, Ботсване и Джибути.
Президент США Дональд Трамп в начале своего президентства в рамках борьбы с бюрократией подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств, среди них было правительственное агентство США по глобальным медиа, которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"*. Согласно решению Трампа, некоторые государственные организации должны были сократить свои функции и деятельность сотрудников до минимального уровня, предусмотренного американским законодательством.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России