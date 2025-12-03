Рейтинг@Mail.ru
В американском алкомаркете енот устроил погром, напился и уснул в туалете
12:22 03.12.2025 (обновлено: 15:15 03.12.2025)
В американском алкомаркете енот устроил погром, напился и уснул в туалете
В Вирджинии енот забрался в алкомаркет, разбил несколько бутылок, напился и уснул на полу в туалете, пишет газета The Washington Post со ссылкой на местные...
в мире, сша
В американском алкомаркете енот устроил погром, напился и уснул в туалете

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Вирджинии енот забрался в алкомаркет, разбил несколько бутылок, напился и уснул на полу в туалете, пишет газета The Washington Post со ссылкой на местные власти.
"В пятницу вечером магазин алкогольных напитков был ограблен бандитом в маске. <...> После ограбления по всему магазину остались осколки бутылок. Подозреваемый, пьяный енот, был найден без сознания в туалете магазина на следующее утро", — говорится в публикации.
Как сообщает WP со ссылкой на службу защиты животных, енота доставили в приют, чтобы он "протрезвел перед допросом". После нескольких часов сна животное отпустили на свободу.
Слон по кличке Плай Бианг Лек зашел в магазин в Таиланде - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Таиланде слон зашел в магазин и съел все сладости
3 июня, 16:41
 
