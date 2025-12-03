В американском алкомаркете енот устроил погром, напился и уснул в туалете

"В пятницу вечером магазин алкогольных напитков был ограблен бандитом в маске. <...> После ограбления по всему магазину остались осколки бутылок. Подозреваемый, пьяный енот, был найден без сознания в туалете магазина на следующее утро", — говорится в публикации.