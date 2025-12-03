https://ria.ru/20251203/ssha-2059476879.html
В американском алкомаркете енот устроил погром, напился и уснул в туалете
В американском алкомаркете енот устроил погром, напился и уснул в туалете
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
В Вирджинии енот забрался в алкомаркет, разбил несколько бутылок, напился и уснул на полу в туалете, пишет газета The Washington Post
со ссылкой на местные власти.
"В пятницу вечером магазин алкогольных напитков был ограблен бандитом в маске. <...> После ограбления по всему магазину остались осколки бутылок. Подозреваемый, пьяный енот, был найден без сознания в туалете магазина на следующее утро", — говорится в публикации.
Как сообщает WP со ссылкой на службу защиты животных, енота доставили в приют, чтобы он "протрезвел перед допросом". После нескольких часов сна животное отпустили на свободу.