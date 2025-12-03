В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал визит спецпосланника Стива Уиткоффа тревожным сигналом для Киева, такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в Президент США Дональд Трамп сделал визит спецпосланника Стива Уиткоффа тревожным сигналом для Киева, такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.

"Трамп, как всегда, на стороне победителя, поэтому Украина, с его точки зрения, не имеет никакого отношения к нему. Ему уже все равно. Он отправил (Своего зятя Джареда. — Прим. Ред.) Кушнера и Уиткоффа не просто так, и это тревожный сигнал для Киева", — пояснил он.

По словам эксперта, если Европа и Украина хотят иметь дело с реальностью, то они должны прекратить саботировать мирный план США и признать объективное положение дел.

Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.