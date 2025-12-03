https://ria.ru/20251203/ssha-2059397415.html
В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева
Макгрегор: визит Уиткоффа в Москву стал тревожным сигналом для Киева
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп сделал визит спецпосланника Стива Уиткоффа тревожным сигналом для Киева, такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире
YouTube-канале Deep Dive.
"Трамп, как всегда, на стороне победителя, поэтому Украина, с его точки зрения, не имеет никакого отношения к нему. Ему уже все равно. Он отправил (Своего зятя Джареда. — Прим. Ред.) Кушнера и Уиткоффа не просто так, и это тревожный сигнал для Киева", — пояснил он.
По словам эксперта, если Европа и Украина хотят иметь дело с реальностью, то они должны прекратить саботировать мирный план США и признать объективное положение дел.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.