В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева
03:41 03.12.2025
В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева
В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева
в мире
сша
украина
россия
стив уиткофф
дональд трамп
джаред кушнер
министерство обороны сша
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Россия, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Министерство обороны США, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
В США сообщили о тревожном сигнале Трампа для Киева

Макгрегор: визит Уиткоффа в Москву стал тревожным сигналом для Киева

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сделал визит спецпосланника Стива Уиткоффа тревожным сигналом для Киева, такое мнение высказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канале Deep Dive.
"Трамп, как всегда, на стороне победителя, поэтому Украина, с его точки зрения, не имеет никакого отношения к нему. Ему уже все равно. Он отправил (Своего зятя Джареда. — Прим. Ред.) Кушнера и Уиткоффа не просто так, и это тревожный сигнал для Киева", — пояснил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Киеве высказались об уступках ради мира с Россией
Вчера, 01:41
По словам эксперта, если Европа и Украина хотят иметь дело с реальностью, то они должны прекратить саботировать мирный план США и признать объективное положение дел.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ушаков прокомментировал вероятность встречи Путина и Трампа
Вчера, 01:17
 
