Опубликованы кадры освобождения Красноармейска
Опубликованы кадры освобождения Красноармейска
Опубликованы кадры освобождения Красноармейска
Министерство обороны России показало военнослужащих с российским триколором в нескольких районах освобожденного Красноармейска. РИА Новости, 03.12.2025
россия
красноармейск
Освобождение населенного пункта Красноармейск в ДНР
Военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Красноармейск в ДНР.
Опубликованы кадры освобождения Красноармейска
Минобороны показало бойцов, развернувших флаги РФ в освобожденном Красноармейске