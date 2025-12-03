Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры освобождения Красноармейска - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 03.12.2025 (обновлено: 11:11 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/spetsoperatsiya-2059401993.html
Опубликованы кадры освобождения Красноармейска
Опубликованы кадры освобождения Красноармейска - РИА Новости, 03.12.2025
Опубликованы кадры освобождения Красноармейска
Министерство обороны России показало военнослужащих с российским триколором в нескольких районах освобожденного Красноармейска. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T05:11:00+03:00
2025-12-03T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_9194f29af1848b3b15873cf784564516.jpg
https://ria.ru/20251203/vsu-2059401848.html
россия
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобождение населенного пункта Красноармейск в ДНР
Военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Красноармейск в ДНР.
2025-12-03T05:11
true
PT3M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391080_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_daa429d7b90d85053d8ecca41f087c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, красноармейск, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Опубликованы кадры освобождения Красноармейска

Минобороны показало бойцов, развернувших флаги РФ в освобожденном Красноармейске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство обороны России показало военнослужащих с российским триколором в нескольких районах освобожденного Красноармейска.
На кадрах от министерства обороны РФ показаны российские военнослужащие, которые держат в руках развернутые флаги России в разных местах освобожденного Красноармейска: на крышах зданий и на улицах города.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска.
Боец о штурме населенного пункта Доброполье в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Бойцы рассказали, как ВСУ бежали во время боев за Доброполье
Вчера, 05:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасноармейскВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала