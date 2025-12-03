Опубликованы кадры освобождения и зачистки Волчанска

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры освобождения и зачистки города Волчанска Харьковской области.

На видео от Минобороны РФ показано, как российские военнослужащие выполняют боевые задачи в ходе освобождения Волчанска.

"Занимаемся разведкой местности, обнаруживаем цели противников, заводим штурмовые группы", - рассказал на видео военнослужащий ВС РФ.

Также на кадрах показана работа российских бойцов, которые с помощью дронов помогают сослуживцам, находящимся прямо на лини боевого соприкосновения.

"Да, заходи аккуратно, аккуратно в этот дом заходи, чтобы тебя с другого не сняли. Аккуратненько заходи, мой хороший", - корректирует действия военного РФ с помощью БПЛА его боевой товарищ.