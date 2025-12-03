https://ria.ru/20251203/spetsoperatsiya-2059401689.html
Опубликованы кадры освобождения и зачистки Волчанска
Опубликованы кадры освобождения и зачистки Волчанска - РИА Новости, 03.12.2025
Опубликованы кадры освобождения и зачистки Волчанска
Министерство обороны России показало кадры освобождения и зачистки города Волчанска Харьковской области.
Опубликованы кадры освобождения и зачистки Волчанска
Минобороны показало кадры освобождения и зачистки Волчанска
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры освобождения и зачистки города Волчанска Харьковской области.
Президент РФ Владимир Путин
вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска
в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
На видео от Минобороны РФ показано, как российские военнослужащие выполняют боевые задачи в ходе освобождения Волчанска.
"Занимаемся разведкой местности, обнаруживаем цели противников, заводим штурмовые группы", - рассказал на видео военнослужащий ВС РФ.
Также на кадрах показана работа российских бойцов, которые с помощью дронов помогают сослуживцам, находящимся прямо на лини боевого соприкосновения.
"Да, заходи аккуратно, аккуратно в этот дом заходи, чтобы тебя с другого не сняли. Аккуратненько заходи, мой хороший", - корректирует действия военного РФ с помощью БПЛА его боевой товарищ.
В настоящее время на освобождённой территории проводится разминирование объектов инфраструктуры. Населению оказывается необходимая гуманитарная помощь. Поставленная командованием группировки "Север" задача по освобождению города Волчанск выполнена, что свидетельствует о высоком уровне планирования и реализации данной операции, подчеркнули в МО РФ.