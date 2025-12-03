Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры освобождения и зачистки Волчанска
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 03.12.2025
Опубликованы кадры освобождения и зачистки Волчанска
Опубликованы кадры освобождения и зачистки Волчанска
Министерство обороны России показало кадры освобождения и зачистки города Волчанска Харьковской области. РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волчанск
харьковская область
владимир путин
дмитрий песков
безопасность, россия, волчанск, харьковская область, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волчанск, Харьковская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры освобождения и зачистки города Волчанска Харьковской области.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На видео от Минобороны РФ показано, как российские военнослужащие выполняют боевые задачи в ходе освобождения Волчанска.
"Занимаемся разведкой местности, обнаруживаем цели противников, заводим штурмовые группы", - рассказал на видео военнослужащий ВС РФ.
Также на кадрах показана работа российских бойцов, которые с помощью дронов помогают сослуживцам, находящимся прямо на лини боевого соприкосновения.
"Да, заходи аккуратно, аккуратно в этот дом заходи, чтобы тебя с другого не сняли. Аккуратненько заходи, мой хороший", - корректирует действия военного РФ с помощью БПЛА его боевой товарищ.
В настоящее время на освобождённой территории проводится разминирование объектов инфраструктуры. Населению оказывается необходимая гуманитарная помощь. Поставленная командованием группировки "Север" задача по освобождению города Волчанск выполнена, что свидетельствует о высоком уровне планирования и реализации данной операции, подчеркнули в МО РФ.
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Волчанск
Харьковская область
Владимир Путин
Дмитрий Песков
 
 
Заголовок открываемого материала