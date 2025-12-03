Десантники уничтожили орудия и транспорт ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 3 дек - РИА Новости. Расчет БПЛА войск беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" с помощью FPV-дронов на оптоволокне уничтожил два украинских орудия полевой артиллерии и транспорт во время попытки проведения ВСУ ротации на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.

Преимущество данных беспилотников в том, что на них не действуют средства радиоэлектронной борьбы противника, так как управляются они по оптоволокну. Кабель не подвержен электромагнитным помехам, что делает дрон практически неуязвимым для систем подавления сигналов. Такой дрон обладает высоким качеством видеосигнала, благодаря чему оператор получает четкую картинку, что улучшает точность наведения и позволяет обнаруживать замаскированные цели.