Десантники уничтожили орудия и транспорт ВСУ на правом берегу Днепра
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 03.12.2025
Десантники уничтожили орудия и транспорт ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили орудия и транспорт ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 03.12.2025
Десантники уничтожили орудия и транспорт ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА войск беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" с помощью FPV-дронов на оптоволокне уничтожил два украинских орудия полевой артиллерии и... РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепр (река)
херсонская область
1920
1920
true
безопасность, днепр (река), херсонская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Десантники уничтожили орудия и транспорт ВСУ на правом берегу Днепра

Операторы БПЛА уничтожили орудия и транспорт ВСУ на правом берегу Днепра

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 3 дек - РИА Новости. Расчет БПЛА войск беспилотных систем ВДВ группировки войск "Днепр" с помощью FPV-дронов на оптоволокне уничтожил два украинских орудия полевой артиллерии и транспорт во время попытки проведения ВСУ ротации на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчет БПЛА подготовил FPV-дроны на оптоволокне к работе и тремя точными попаданиями поразил и вывел из строя два орудия полевой артиллерии и микроавтобус с личным составом ВСУ, направлявшийся к линии боевого соприкосновения для ротации на передовых позициях на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
Подразделения беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно выводят из строя и уничтожают артиллерийские системы, личный состав, пункты управления БПЛА и технику ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, успешно применяя ударные FPV-дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю.
Преимущество данных беспилотников в том, что на них не действуют средства радиоэлектронной борьбы противника, так как управляются они по оптоволокну. Кабель не подвержен электромагнитным помехам, что делает дрон практически неуязвимым для систем подавления сигналов. Такой дрон обладает высоким качеством видеосигнала, благодаря чему оператор получает четкую картинку, что улучшает точность наведения и позволяет обнаруживать замаскированные цели.
