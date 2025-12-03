Рейтинг@Mail.ru
Бойцы с помощью антидроновых плащей зашли в тыл противника в Красноармейске - РИА Новости, 03.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 03.12.2025
Бойцы с помощью антидроновых плащей зашли в тыл противника в Красноармейске
Бойцы с помощью антидроновых плащей зашли в тыл противника в Красноармейске, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр" РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
донецкая народная республика
дмитрий песков
валерий герасимов
вооруженные силы украины
красноармейск
россия
донецкая народная республика
безопасность, красноармейск, россия, донецкая народная республика, дмитрий песков, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 дек – РИА Новости. Бойцы с помощью антидроновых плащей зашли в тыл противника в Красноармейске, рассказал журналистам командир роты 30-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Дорошев Геннадий с позывным "Лом".
"По ночи использовали антидроновое укрытие (антидроновые плащи – ред.). Проходили, проводили людей с птицами, то есть в полной темноте. <…> Зашли в тыл противника. Не в тыл, а в середину, в самую гущу", - рассказал "Лом".
Дорошев отметил, что после того как удалось войти в частный сектор Красноармейска, группы стали минировать дороги и устраивать засады на технику и личный состав противника. Такие действия позволили внести дезорганизацию в оборону противника и прекратить снабжение ВСУ в Красноармейске.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о результатах ведения наступательных действий войск на других направлениях.
Штурмовик ВС России во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца
Вчера, 00:19
Штурмовик ВС России во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца
Вчера, 00:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
