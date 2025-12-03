Рейтинг@Mail.ru
Штурмовик ВС России во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:19 03.12.2025
Штурмовик ВС России во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца
Штурмовик ВС России во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца - РИА Новости, 03.12.2025
Штурмовик ВС России во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца
Гвардии младший сержант российских Вооруженных Сил Владимир Зазуля в ходе спецоперации под интенсивным огнем украинских беспилотников эвакуировал тяжелораненого РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
россия
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Штурмовик ВС России во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца

Сержант Зазуля во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гвардии младший сержант российских Вооруженных Сил Владимир Зазуля в ходе спецоперации под интенсивным огнем украинских беспилотников эвакуировал тяжелораненого штурмовика ВС РФ, сообщили в Минобороны России.
Один из сослуживцев заместителя командира взвода штурмовой роты Зазули в ходе штурма населённого пункта попал на вражескую мину и получил тяжёлое ранение. Он оказался не в состоянии передвигаться. Подразделение в это время находилось под интенсивным огнём украинских БПЛА.
"Несмотря на опасность для собственной жизни, младший сержант Зазуля незамедлительно организовал эвакуацию раненного товарища, проявив исключительное мужество и самоотверженность, лично вынес его из зоны обстрела и передал медицинским работникам, после чего вернулся к выполнению боевой задачи и продолжил ведение боя", - говорится в сообщении.
Благодаря решительным действиям Зазули удалось сохранить боеспособность подразделения и исключить потери среди личного состава, подчеркнули в Минобороны РФ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
