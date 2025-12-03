https://ria.ru/20251203/spetsoperatsiya-2059382215.html
Штурмовик ВС России во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца
Штурмовик ВС России во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца - РИА Новости, 03.12.2025
Штурмовик ВС России во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца
Гвардии младший сержант российских Вооруженных Сил Владимир Зазуля в ходе спецоперации под интенсивным огнем украинских беспилотников эвакуировал тяжелораненого РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T00:19:00+03:00
2025-12-03T00:19:00+03:00
2025-12-03T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509431_0:58:3436:1991_1920x0_80_0_0_ca0a2138efd5d718e2dd70e9f7707f9a.jpg
https://ria.ru/20251201/spetsoperatsiya-2058811533.html
https://ria.ru/20251130/spetsoperatsiya-2058668392.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509431_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_fc765bede7323321979202f327b6f0ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Штурмовик ВС России во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца
Сержант Зазуля во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гвардии младший сержант российских Вооруженных Сил Владимир Зазуля в ходе спецоперации под интенсивным огнем украинских беспилотников эвакуировал тяжелораненого штурмовика ВС РФ, сообщили в Минобороны России.
Один из сослуживцев заместителя командира взвода штурмовой роты Зазули в ходе штурма населённого пункта попал на вражескую мину и получил тяжёлое ранение. Он оказался не в состоянии передвигаться. Подразделение в это время находилось под интенсивным огнём украинских БПЛА.
"Несмотря на опасность для собственной жизни, младший сержант Зазуля незамедлительно организовал эвакуацию раненного товарища, проявив исключительное мужество и самоотверженность, лично вынес его из зоны обстрела и передал медицинским работникам, после чего вернулся к выполнению боевой задачи и продолжил ведение боя", - говорится в сообщении.
Благодаря решительным действиям Зазули удалось сохранить боеспособность подразделения и исключить потери среди личного состава, подчеркнули в Минобороны РФ.