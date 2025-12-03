Штурмовик ВС России во время атаки БПЛА эвакуировал сослуживца

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Гвардии младший сержант российских Вооруженных Сил Владимир Зазуля в ходе спецоперации под интенсивным огнем украинских беспилотников эвакуировал тяжелораненого штурмовика ВС РФ, сообщили в Минобороны России.

Один из сослуживцев заместителя командира взвода штурмовой роты Зазули в ходе штурма населённого пункта попал на вражескую мину и получил тяжёлое ранение. Он оказался не в состоянии передвигаться. Подразделение в это время находилось под интенсивным огнём украинских БПЛА.

"Несмотря на опасность для собственной жизни, младший сержант Зазуля незамедлительно организовал эвакуацию раненного товарища, проявив исключительное мужество и самоотверженность, лично вынес его из зоны обстрела и передал медицинским работникам, после чего вернулся к выполнению боевой задачи и продолжил ведение боя", - говорится в сообщении.