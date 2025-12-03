Рейтинг@Mail.ru
В Биробиджане спасли провалившуюся под лед олениху
13:59 03.12.2025
В Биробиджане спасли провалившуюся под лед олениху
Около двух часов понадобилось биробиджанским спасателям, чтобы вытащить из полыньи в реке Бира провалившуюся под лед олениху весом два центнера, на берегу ее... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия, россия, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Биробиджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Биробиджане спасли провалившуюся под лед олениху

В Биробиджане спасатели вытащили изюбра из полыньи
© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Около двух часов понадобилось биробиджанским спасателям, чтобы вытащить из полыньи в реке Бира провалившуюся под лед олениху весом два центнера, на берегу ее караулила агрессивная стая собак, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Биробиджане спасатели вызволили изюбра из полыньи. О помощи попросили очевидцы: голова сохатого виднелась из реки Биры, рядом жертву караулила агрессивная свора собак. Спасатели в гидрокостюмах сумели накинуть веревку на шею и на передние копыта животного", - говорится в сообщении.
На спасение обессилевшей оленихи из воды потребовалось почти два часа. "В мороз на берег тянули два центнера живого веса, преодолевая сопротивление испуганного животного", - заключили в МЧС РФ.
Сибирская косуля на замерзшем озере в Карасукском районе в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Новосибирской области спасли более 300 косуль, оказавшихся на льду озера
1 декабря, 09:27
 
ПроисшествияРоссияБиробиджанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
