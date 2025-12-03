https://ria.ru/20251203/spasenie-2059504233.html
В Биробиджане спасли провалившуюся под лед олениху
В Биробиджане спасли провалившуюся под лед олениху
Около двух часов понадобилось биробиджанским спасателям, чтобы вытащить из полыньи в реке Бира провалившуюся под лед олениху весом два центнера, на берегу ее... РИА Новости, 03.12.2025
