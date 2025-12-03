Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что каждый год в столице планируется вводиться по пять-шесть новых станций метро, среди них будет и станция метро в Бирюлево.
"Не такими темпами, как в предыдущие годы, для этого нет такой необходимости, потому что мы активно догоняли то, что было упущено за предыдущие десятилетия, но, тем не менее, объемы тоже огромные. Планируем где-то порядка по пять-шесть станций в год вводить новых", - сказал в среду Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Он отметил, что это такие линии, как Рублево-Архангельская, которая пойдет в сторону "Сберсити", это Троицкая линия метро, которая будет от "Коммунарки" идти дальше в Троицк, где формируются большие новые районы, это Бирюлевская ветка метро.
"Бирюлевцы давно уже просят. Говорят - "мы один из немногих больших районов Москвы, где нет метрополитена". Поэтому тоже такая важная задача построить метро. Ну и помимо этого еще локальные, отдельные участки метрополитена, которые тоже важны", - подчеркнул мэр.
Собянин также отметил важность того, что половина жителей Гольяново будут иметь станцию метро в шаговой доступности.