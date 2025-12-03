https://ria.ru/20251203/sobyanin-2059595066.html
Собянин заявил, что московское здравоохранение находится на мировом уровне
Московское здравоохранение находится на мировом уровне, его нужно поддерживать, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.12.2025
Собянин заявил, что московское здравоохранение находится на мировом уровне
