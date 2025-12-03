Рейтинг@Mail.ru
Собянин заявил, что московское здравоохранение находится на мировом уровне - РИА Новости, 03.12.2025
18:43 03.12.2025
Собянин заявил, что московское здравоохранение находится на мировом уровне
москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Московское здравоохранение находится на мировом уровне, его нужно поддерживать, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Я считаю, что уровень московского здравоохранения, я не говорю про какие-то эксклюзивные клиники, а вот массового здравоохранения, он такой, мирового уже уровня. И мы должны не только поддерживать этот уровень, но и двигаться вперед", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Собянин назвал ожидаемую среднюю продолжительность жизни в Москве
