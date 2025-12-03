Рейтинг@Mail.ru
Система ПВО делает все возможное для защиты Москвы, заявил Собянин
18:07 03.12.2025 (обновлено: 18:23 03.12.2025)
Система ПВО делает все возможное для защиты Москвы, заявил Собянин
Система ПВО делает все возможное для защиты Москвы, заявил Собянин
москва, безопасность, россия, сергей собянин
Москва, Безопасность, Россия, Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить Москву от террористических актов с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"На мой взгляд, система ПВО, войска ПВО делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. На мой взгляд, у них получается, причем получается лучше, чем у самых продвинутых стран, которые пропускают гораздо больше атак, чем Москва", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Собянин также выразил слова благодарности военно-промышленному комплексу, который поставляет первоклассную технику для защиты неба Москвы от нападений. Мэр столицы добавил, что Москва оказывает всемерное содействие Вооруженным силам РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
Москва Безопасность Россия Сергей Собянин
 
 
