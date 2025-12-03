https://ria.ru/20251203/sobjanin-2059652374.html
Собянин предупредил о дипфейках с его изображением
Собянин предупредил о дипфейках с его изображением
Собянин посоветовал при звонке от "Собянина" немедленно звонить в полицию
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о дипфейках, которые мошенники делают с его изображением, посетовал в случае звонка от такого "Собянина" немедленно класть трубку и обращаться в полицию.
Мэр отметил, что мошенники сосредоточены в основном на пожилых москвичах.
«
"Их пытаются развести не только с помощью моего светлого образа, но и правоохранительных органов, МВД, ФСБ
и так далее. То есть там мошенники развлекаются по полной. Но мне кажется, что все-таки многие стали понимать, что надо осторожнее относиться к таким информационным заходам, всяким посулам и так далее. Особенно если у тебя Сергей Семенович вдруг начинает интересоваться продажей твоей квартиры, номерами счетов, выключайте свой телефон немедленно, звоните в полицию и сообщайте об этом", - сказал Собянин
в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр"
и "Москва 24".
Он призвал москвичей быть максимально осторожными, поскольку мошенники, в том числе, часто подделывают номера телефонов.