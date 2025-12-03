Рейтинг@Mail.ru
Собянин предупредил о дипфейках с его изображением - РИА Новости, 03.12.2025
23:34 03.12.2025
Собянин предупредил о дипфейках с его изображением
Собянин предупредил о дипфейках с его изображением
Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о дипфейках, которые мошенники делают с его изображением, посетовал в случае звонка от такого "Собянина" немедленно класть... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:34:00+03:00
2025-12-03T23:34:00+03:00
общество, москва, сергей собянин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Москва, Сергей Собянин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Собянин предупредил о дипфейках с его изображением

Собянин посоветовал при звонке от "Собянина" немедленно звонить в полицию

Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о дипфейках, которые мошенники делают с его изображением, посетовал в случае звонка от такого "Собянина" немедленно класть трубку и обращаться в полицию.
Мэр отметил, что мошенники сосредоточены в основном на пожилых москвичах.
«
"Их пытаются развести не только с помощью моего светлого образа, но и правоохранительных органов, МВД, ФСБ и так далее. То есть там мошенники развлекаются по полной. Но мне кажется, что все-таки многие стали понимать, что надо осторожнее относиться к таким информационным заходам, всяким посулам и так далее. Особенно если у тебя Сергей Семенович вдруг начинает интересоваться продажей твоей квартиры, номерами счетов, выключайте свой телефон немедленно, звоните в полицию и сообщайте об этом", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Он призвал москвичей быть максимально осторожными, поскольку мошенники, в том числе, часто подделывают номера телефонов.
Столичных автомобилистов предупредили о новом виде мошенничества
26 августа, 15:50
26 августа, 15:50
 
ОбществоМоскваСергей СобянинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
