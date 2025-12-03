Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о перспективе речных доставок по Москве-реке
03.12.2025
Собянин рассказал о перспективе речных доставок по Москве-реке
Собянин рассказал о перспективе речных доставок по Москве-реке
Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос о перспективе речных доставок по Москве-реке, с иронией отметил: "куда скажете, туда и доставят". РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:10:00+03:00
2025-12-03T23:10:00+03:00
москва
Собянин рассказал о перспективе речных доставок по Москве-реке

Собянин с иронией ответил на вопрос о перспективе речных доставок по Москве-реке

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос о перспективе речных доставок по Москве-реке, с иронией отметил: "куда скажете, туда и доставят".
«

"Куда скажете, туда и доставят", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24", отвечая на вопрос о перспективе речных доставок по Москве-реке на фоне развития речного транспорта.

