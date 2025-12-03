https://ria.ru/20251203/sobjanin-2059649554.html
Собянин рассказал о перспективе речных доставок по Москве-реке
Собянин рассказал о перспективе речных доставок по Москве-реке - РИА Новости, 03.12.2025
Собянин рассказал о перспективе речных доставок по Москве-реке
Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопрос о перспективе речных доставок по Москве-реке, с иронией отметил: "куда скажете, туда и доставят". РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:10:00+03:00
2025-12-03T23:10:00+03:00
2025-12-03T23:10:00+03:00
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308003_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5cfafc1072633037e9c7197b306d6d98.jpg
https://ria.ru/20251203/sobyanin-2059645374.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308003_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dd2499d173d837a9fdafc015ef113c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Собянин рассказал о перспективе речных доставок по Москве-реке
Собянин с иронией ответил на вопрос о перспективе речных доставок по Москве-реке