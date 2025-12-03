https://ria.ru/20251203/sobjanin-2059643529.html
Собянин назвал курьеров частью Москвы
Курьеры стали частью Москвы, надо следить за ними и наводить порядок, а не запрещать, считает мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.12.2025
