Рейтинг@Mail.ru
Собянин назвал курьеров частью Москвы - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 03.12.2025 (обновлено: 22:39 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/sobjanin-2059643529.html
Собянин назвал курьеров частью Москвы
Собянин назвал курьеров частью Москвы - РИА Новости, 03.12.2025
Собянин назвал курьеров частью Москвы
Курьеры стали частью Москвы, надо следить за ними и наводить порядок, а не запрещать, считает мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T22:12:00+03:00
2025-12-03T22:39:00+03:00
москва
сергей собянин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054971542_0:376:2845:1976_1920x0_80_0_0_04ec9aace16c2ea97e130ebdfcf1fbf5.jpg
https://ria.ru/20250815/kurery-2035440164.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054971542_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_73f5b5da353f088fec02fa219cb0941e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин, общество
Москва, Сергей Собянин, Общество
Собянин назвал курьеров частью Москвы

Собянин: курьеры стали частью Москвы, надо следить за ними и наводить порядок

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки сервиса "Яндекс.Лавка"
Курьер службы доставки сервиса Яндекс.Лавка - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Курьер службы доставки сервиса "Яндекс.Лавка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Курьеры стали частью Москвы, надо следить за ними и наводить порядок, а не запрещать, считает мэр столицы Сергей Собянин.
В прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24" Собянин сообщил, что Москва - единственный город в стране, где введены стандарты работы курьеров.
«
"Можно, конечно, все запретить, но при этом надо понимать, что курьерами пользуются уже 80% москвичей, то есть это часть нашей жизни. Запретами здесь не обойдешься, надо просто следить и наводить порядок шаг за шагом. Но при этом саму доставку "не убить", это тоже важно", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Мэр столицы также отметил, что отчасти из-за курьерских служб и работы такси снизилось количество передвижений по Москве.
Курьер - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Госдуме предложили запретить работать курьерами людям с судимостью
15 августа, 08:33
 
МоскваСергей СобянинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала