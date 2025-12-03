Рейтинг@Mail.ru
Собянин не верит в то, что ИИ заменит специалистов - РИА Новости, 03.12.2025
21:44 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/sobjanin-2059640517.html
Собянин не верит в то, что ИИ заменит специалистов
Собянин не верит в то, что ИИ заменит специалистов - РИА Новости, 03.12.2025
Собянин не верит в то, что ИИ заменит специалистов
Мэр столицы Сергей Собянин сказал, что не верит в то, что искусственный интеллект заменит специалистов, москвичи без работы не останутся. РИА Новости, 03.12.2025
сергей собянин, москва, ии, общество
Сергей Собянин, Москва, ИИ, Общество
Собянин не верит в то, что ИИ заменит специалистов

Собянин не верит, что ИИ заменит специалистов и москвичи останутся без работы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин сказал, что не верит в то, что искусственный интеллект заменит специалистов, москвичи без работы не останутся.
Мэр рассказал, что и раньше возникали споры по поводу новых технологий и того, что они заменят людей. Но, отметил он, в конечном счете изобретения привели к обратному - например, когда появился компьютер, он не заменил человека, вопреки ожиданиям, а создал еще больше рабочих мест.
"По поводу искусственного интеллекта я не очень верю, что он радикально что-то изменит. Да, какие-то сектора будут более высокопроизводительные, да, там будет беспилотный транспорт. Но чтобы создать беспилотный транспорт, чтобы его контролировать, тоже огромное количество программистов, инженеров требуется и так далее. Просто сегменты сами, структура экономики, структура труда будет меняться естественным образом. Но точно москвичи без работы не останутся", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Плакат на Евразийском экономическом форуме в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Эксперт объяснил, почему решения ИИ могут привести к печальным последствиям
Сергей СобянинМоскваИИОбщество
 
 
