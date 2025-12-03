Собянин не верит в то, что ИИ заменит специалистов

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин сказал, что не верит в то, что искусственный интеллект заменит специалистов, москвичи без работы не останутся.

Мэр рассказал, что и раньше возникали споры по поводу новых технологий и того, что они заменят людей. Но, отметил он, в конечном счете изобретения привели к обратному - например, когда появился компьютер, он не заменил человека, вопреки ожиданиям, а создал еще больше рабочих мест.