Собянин не верит в то, что ИИ заменит специалистов
Собянин не верит в то, что ИИ заменит специалистов - РИА Новости, 03.12.2025
Собянин не верит в то, что ИИ заменит специалистов
Мэр столицы Сергей Собянин сказал, что не верит в то, что искусственный интеллект заменит специалистов, москвичи без работы не останутся. РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин сказал, что не верит в то, что искусственный интеллект заменит специалистов, москвичи без работы не останутся.
Мэр рассказал, что и раньше возникали споры по поводу новых технологий и того, что они заменят людей. Но, отметил он, в конечном счете изобретения привели к обратному - например, когда появился компьютер, он не заменил человека, вопреки ожиданиям, а создал еще больше рабочих мест.
«
"По поводу искусственного интеллекта я не очень верю, что он радикально что-то изменит. Да, какие-то сектора будут более высокопроизводительные, да, там будет беспилотный транспорт. Но чтобы создать беспилотный транспорт, чтобы его контролировать, тоже огромное количество программистов, инженеров требуется и так далее. Просто сегменты сами, структура экономики, структура труда будет меняться естественным образом. Но точно москвичи без работы не останутся", - сказал Собянин
в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24"
