Собянин рассказал, почему важно украшать Москву - РИА Новости, 03.12.2025
21:36 03.12.2025
Собянин рассказал, почему важно украшать Москву
Собянин рассказал, почему важно украшать Москву - РИА Новости, 03.12.2025
Собянин рассказал, почему важно украшать Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, почему важно украшать Москву. РИА Новости, 03.12.2025
москва, сергей собянин, экономика, туризм
Москва, Сергей Собянин, Экономика, Туризм
Собянин рассказал, почему важно украшать Москву

Собянин: Москву надо украшать для развития туризма, что приносит доходы в бюджет

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, почему важно украшать Москву.
У Собянина узнали, насколько целесообразно в сегодняшние дни украшать Москву.
"В наши дни это тем более целесообразно, это тем более нужно... Должно быть хорошее настроение у людей - они должны двигаться, они ездят в гости, должен развиваться туризм. Все это дает дополнительные бюджетные доходы. Бюджетные доходы идут не только в городской бюджет, но и в федеральный. За счет этого формируется заказ для ВПК, для армии и так далее. Это все связанные вещи. Страна без хорошей устойчивой экономики победить не может. Поэтому нам нужна и политическая устойчивость, и экономическая, и военная. Тогда мы точно с вами победим", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24", отмечая, что даже в 1941 году, когда враг был у стен Москвы, столица готовилась к Новому году.

Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Собянин ответил на шутку о строительстве метро до Петербурга
МоскваСергей СобянинЭкономикаТуризм
 
 
