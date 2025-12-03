Собянин рассказал, почему важно украшать Москву

«

"В наши дни это тем более целесообразно, это тем более нужно... Должно быть хорошее настроение у людей - они должны двигаться, они ездят в гости, должен развиваться туризм. Все это дает дополнительные бюджетные доходы. Бюджетные доходы идут не только в городской бюджет, но и в федеральный. За счет этого формируется заказ для ВПК, для армии и так далее. Это все связанные вещи. Страна без хорошей устойчивой экономики победить не может. Поэтому нам нужна и политическая устойчивость, и экономическая, и военная. Тогда мы точно с вами победим", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24", отмечая, что даже в 1941 году, когда враг был у стен Москвы, столица готовилась к Новому году.