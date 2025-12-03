Рейтинг@Mail.ru
Собянин назвал атаки дронов по Москве террористическим актом - РИА Новости, 03.12.2025
19:56 03.12.2025
Собянин назвал атаки дронов по Москве террористическим актом
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал террористическим актом атаки БПЛА по российской столице. РИА Новости, 03.12.2025
москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал террористическим актом атаки БПЛА по российской столице.
"Системы ПВО, войска ПВО делают все, чтобы защитить город от этих террористических актов. На мой взгляд, у них получается", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
Москва
Сергей Собянин
 
 
